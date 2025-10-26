टैरो राशिफल, 27 अक्टूबर 2025 : महादेव की कृपा, जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन का भविष्य

Tarot Card Reading 27 October 2025 : आज, 27 अक्टूबर 2025, सोमवार का दिन है और कार्तिक माह (Kartik Month) की कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। इस शुभ दिन पर महादेव की कृपा सभी राशि के जातकों पर बरसने वाली है। टैरो कार्ड्स के गहन मार्गदर्शन से जानें कि आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। क्या आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी? क्या आपको नौकरी में पदोन्नति या विवाह के नए अवसर मिलेंगे? आज का दिन कुछ राशियों के लिए जहां आर्थिक दृष्टि से अनुकूल है, वहीं कुछ को लापरवाही से बचने की सलाह दी जाती है। अपनी जीवनशैली को सुधारने, निवेश के फैसलों और प्रेम संबंधों को लेकर टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं, आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से सभी 12 राशियों का टैरो राशिफल।