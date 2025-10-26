Patrika LogoSwitch to English

टैरो राशिफल, 27 अक्टूबर 2025 : महादेव की कृपा, जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन का भविष्य

Tarot Card Reading 27 October 2025 : टैरो राशिफल 27 अक्टूबर 2025: सोमवार, कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर 12 राशियों का टैरो भविष्य। मेष को व्यापार में भारी लाभ के संकेत , वृषभ को सफलता के नए मार्ग। मिथुन रहें सावधान। वृश्चिक को पदोन्नति और धनु को विवाह के अवसर। अपनी राशि का विस्तृत टैरो पूर्वानुमान जानें।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

Oct 26, 2025

Tarot Card Reading 27 October 2025

Tarot Card Reading 27 October 2025 : टैरो राशिफल 27 अक्टूबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 27 October 2025 : आज, 27 अक्टूबर 2025, सोमवार का दिन है और कार्तिक माह (Kartik Month) की कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। इस शुभ दिन पर महादेव की कृपा सभी राशि के जातकों पर बरसने वाली है। टैरो कार्ड्स के गहन मार्गदर्शन से जानें कि आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। क्या आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी? क्या आपको नौकरी में पदोन्नति या विवाह के नए अवसर मिलेंगे? आज का दिन कुछ राशियों के लिए जहां आर्थिक दृष्टि से अनुकूल है, वहीं कुछ को लापरवाही से बचने की सलाह दी जाती है। अपनी जीवनशैली को सुधारने, निवेश के फैसलों और प्रेम संबंधों को लेकर टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं, आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से सभी 12 राशियों का टैरो राशिफल।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने वाला होगा। इसके अलावा देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा। नौकरी में भी आज आपका प्रभाव बना रहेगा। इतना ही नहीं आज आपको व्यापार में खूब लाभ होगा।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। साथ ही आज आपको अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए नए मार्ग मिलेंगे। शुभ चिंतकों का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय के लाभ में वृद्धि होगी। मन में कुछ निराशा रहेगी।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ झंझट पैदा करने वाला रहेगा। झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी। इसलिए शार्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें। परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलने के आसार हैं।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

कर्क कार्यक्षेत्र से जुड़े कई मसले सुलझ सकते हैं। समय नए निवेश के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार का निवेश फायदेमंद नहीं होगा। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। कठिन समय में आपको अपने परिवार के सदस्यों से समर्थन प्राप्त होगा।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार, घरेलू माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा। वहीं, जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for today)

कन्या राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज इंटरव्यू में आपको सफलता हासिल हो सकती है। आज किसी भी चीज को लेकर अति लोभ करने से बचें। साथ ही आपको सलाह है कि आज बाहर का खाना न ही खाएं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुश मिजाज माहौल में बीतेगा। जो आपको नई उर्जा व स्फूर्ति से भर देगा।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन पदोन्नति का अवसर दिलाने वाला रहेगा। आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन अविवाहितों के लिए विवाह के नए अवसर प्राप्त कराएगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। साथ ही आज आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन वैवाहिक और प्रेम संबंधों के मामले में काफी मिश्रित रहने वाला है। विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स के अनुसार कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों के मामले में लापरवाही बरतने में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। भविष्य की योजनाओं पर बहुत ही सूझबूझ कर बनाएं।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन जीविका के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर दिलाएगा। मधुर वाणी से आपके संबंधों में मजबूती आएगी। आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा।

