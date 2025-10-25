Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025: मेष से कन्या तक सभी राशियों का भाग्यफल जानें

इस सप्ताह नियम-कानून का उल्लंघन न करें और न ही किसी भी कार्य को करते समय शार्टकट अपनाएं अन्यथा आपको आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कागज संबंधी कार्य समय पर पूरे करके रखना उचित रहेगा। इस दौरान कार्य विशेष को करने को लेकर मन में उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहें क्योंकि वे आपके कामकाज में बाधा डालने और उसे बिगाड़ने का षडयंत्र रच सकते हैं। अपनी योजनाओं को पूरा करने से पहले भूलकर भी उसका खुलासा न करें। यदि आप अपने व्यवसाय के विस्तार की योजना बना रहे हैं तो आपको ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों से सलाह लेना उचित रहेगा।