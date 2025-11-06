टैरो राशिफल 7 नवंबर 2025 : 7 नवंबर को इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, बनेंगे धन लाभ के प्रबल योग

Tarot Card Reading 7 November 2025 : 7 नवंबर 2025 टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot Card Reading 7 November 2025 : आज का दिन यानी 7 नवंबर 2025, शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास की द्वितीया तिथि सुबह 11:05 बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी। सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेगा। इस ग्रह स्थिति के बीच टैरो कार्ड्स आज आपके जीवन के हर पहलू करियर, संबंध, धन और स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का टैरो राशिफल क्या कहता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज अपने कामकाज में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने वाले हैं। साथ ही आज आर्थिक स्थिति भी खास नहीं दिखाई दे रही है। आज आपको किसी से उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। कोशिश करें की आप बुरी आदतों से थोड़ा बचकर रहें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक मामलों में बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इस राशि के जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। आज आपको इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन, आपको अति लोभ से बचकर रहने की जरूरत है। साथ ही आज बाहर के खाने से बचे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों का आज अधिकतर समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशमिजाज माहौल में बीतेगा जो आपको नयी ऊर्जा व स्फूर्ति से भर देगा।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन पदोन्नति के अवसर लेकर आ सकता है। आज नौकरीपेशा जातकों व्यापारियों को अपने अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगा। इतना ही नहीं आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के अविवाहितों के लिए आज विवाह के नए अवसर प्राप्त हो जाएंगे। वहीं, इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आज आप काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। आज इस राशि के वैवाहिक और प्रेम संबंधों के लिए समय मिश्रित है। विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन उतार चढ़ाव वाला लेकर आएगा। वहीं, आज प्रेम संबंधों के प्रति लापरवाही बरतने से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भविष्य की योजनाएं बहुत सूझबूझ कर बनाएं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को आज जीविका क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज आपकी मधुर वाणी आपके रिश्तों में मजबूती लेकर आएगी। आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा। इसलिए आलस्य को खुद पर हावी न होने दें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए दिन बहुत ही खास रहने वाला है। आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य सार्थक होने के योग है। जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक आज किसी नए काम की शुरुआत में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। हालांकि, आज आपको खुद की अस्वस्थता से परेशान हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के अच्छा समय है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए आज घर परिवार का वातावरण कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आज शादीशुदा जातकों को ससुराल पक्ष से तनाव मिल सकता है। साथ ही आज आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा गडबड रहने वाला है।
