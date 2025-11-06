टैरो राशिफल 7 नवंबर 2025 : 7 नवंबर को इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, बनेंगे धन लाभ के प्रबल योग

Tarot Card Reading 7 November 2025 : आज का दिन यानी 7 नवंबर 2025, शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास की द्वितीया तिथि सुबह 11:05 बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी। सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेगा। इस ग्रह स्थिति के बीच टैरो कार्ड्स आज आपके जीवन के हर पहलू करियर, संबंध, धन और स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का टैरो राशिफल क्या कहता है।