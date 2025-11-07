टैरो राशिफल 8 नवंबर 2025 : शनि देव की कृपा और मिथुन राशि में चंद्रमा, मेष से मीन तक जानें आज का टैरो भविष्यफल

Tarot Card Reading 8 November 2025 : आज का टैरो राशिफल (8 नवंबर 2025) : मार्गशीर्ष मास का तीसरा दिन और शनिवार का शुभ योग आज का दिन शनि देव की कृपा पाने का उत्तम अवसर है। सूर्य देव तुला राशि में और चंद्रमा दोपहर 11:14 बजे तक वृषभ राशि में रहकर बाद में मिथुन में प्रवेश करेंगे। आज गणाधिप संकष्टी चतुर्थी होने से यह दिन धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कई राशियों के जीवन में मानसिक और भावनात्मक बदलाव संभव हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें, 8 नवंबर 2025 के टैरो राशिफल में आपके लिए क्या खास संदेश छिपा है।