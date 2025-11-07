Patrika LogoSwitch to English

टैरो राशिफल 8 नवंबर 2025 : शनि देव की कृपा और मिथुन राशि में चंद्रमा, मेष से मीन तक जानें आज का टैरो भविष्यफल

Tarot Card Reading 8 November 2025 : 8 नवंबर 2025 टैरो राशिफल: आज गणाधिप संकष्टी चतुर्थी और शनिवार के दिन जानें मेष से मीन राशि तक टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 07, 2025

Tarot Card Reading 8 November 2025

Tarot Card Reading 8 November 2025 : आज का टैरो राशिफल 8 नवंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 8 November 2025 : आज का टैरो राशिफल (8 नवंबर 2025) : मार्गशीर्ष मास का तीसरा दिन और शनिवार का शुभ योग आज का दिन शनि देव की कृपा पाने का उत्तम अवसर है। सूर्य देव तुला राशि में और चंद्रमा दोपहर 11:14 बजे तक वृषभ राशि में रहकर बाद में मिथुन में प्रवेश करेंगे। आज गणाधिप संकष्टी चतुर्थी होने से यह दिन धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कई राशियों के जीवन में मानसिक और भावनात्मक बदलाव संभव हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें, 8 नवंबर 2025 के टैरो राशिफल में आपके लिए क्या खास संदेश छिपा है।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, अपनी व्यक्तिगत बातों का ध्यान रखें, आपको योजना में बदलाव करने की आवश्यकता है। खुद की कई बातों को नजरअंदाज करने की वजह से तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तकलीफें दूर करने के लिए अतिरिक्त कोशिशें करनी होंगी।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों का अपने स्वभाव की जितनी बातें आप बदलना चाहते हैं, उन्हें बदलने की इच्छा क्यों हो रही है, इस बारे में ध्यान पूर्वक सोचें। तभी अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए सही योजना बना पाएंगे।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार काम की जगह और अपने व्यक्तिगत जीवन में आ रहे बदलाव को लेकर चिंता महसूस हो सकती है, लेकिन यह परिस्थिति आपके अंदर एक नया बदलाव लाने के लिए उपयुक्त है। जो भी बदलाव महसूस हो रहे हैं, उनका खुले दिल से सामना करें।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि गुस्से और नकारात्मक विचारों पर काबू करना जरूरी है। आज दिन भर उतार-चढ़ाव के साथ सामना करना पड़ सकता है। आपके कामों में कुछ लोग बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। जरूरत से अधिक अपनी जानकारी लोगों को देना नुकसानदायक हो सकता है।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि परिवार के लोगों की भावनात्मक जरूरतों को समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। फिर भी जितना हो सके, उतनी सकारात्मकता बनाए रखें। किसी निर्णय को मन के अनुसार नहीं ले पाएंगे, परिवार में नाराजगी का माहौल रहेगा, लेकिन ये परिस्थिति आपके प्रयासों से बदल सकती है।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके काम का बोझ हल्का हो सकता है। पैसों से संबंधित कोई ठोस निर्णय लेना पड़ सकता है। इस कारण भविष्य में बड़ा फायदा प्राप्त होने की संभावना है। परिवार के चुनिंदा लोगों से आप करीबी महसूस करेंगे।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार अपने विचार और काम के कारण खुद को पछतावा हो, ऐसे काम न करें। भावुक हो कर लिए गए निर्णय से आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको अपनी भावनाओं का खास ध्यान रखते हुए सोच-विचार करके आगे बढ़ें।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करीबी मित्र के साथ अचानक से वाद-विवाद हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के विचार आपसे मिलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपका विरोध कर रहा है। किसी एक ही परिस्थिति को देखने उनका अलग नजरिया हो सकता है।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने की वजह से अभी लाभ मिल सकता है, लेकिन भविष्य में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पैसों से संबंधित व्यवहार में पारदर्शिता रखना आपके लिए जरूरी है।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि जिस काम को करने के बाद आपको खुशियां मिलती हैं, ऐसे काम को अपनी जीवन शैली का अंग बनाने की कोशिश करें। अपनी जिम्मेदारियों के साथ मन को रिझाना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लेते हुए खुद को तरोताजा रखने की कोशिश करनी होगी।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार आपके जीवन में कोई व्यक्ति मार्गदर्शक के रूप में जुड़ सकता है, इस व्यक्ति के कारण जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव नजर आएंगे। रिलेशनशिप को निभाते समय खुद के फायदे के बारे में सोच रहे हैं तो ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कोई बड़ी तकलीफ दूर हो सकती है। आपको अपने काम पूरी एकाग्रता के साथ और अपने निश्चय पर डटे रहकर करते रहना है। अनेक बातों में केवल आपको विरोध ही प्राप्त होगा, लेकिन हिम्मत न हारते काम पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है।

