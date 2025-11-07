Weekly Tarot Reading : बुध और गुरु की वक्री चाल डालेगी राशियों पर असर, इन 3 राशियों को मिल सकती है बड़ी उन्नति

Weekly Tarot Reading 9 to 15 November 2025 : टैरो कार्ड्स के अनुसार 9 से 15 नवंबर 2025 का सप्ताह कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। बुध और गुरु की वक्री चाल के बीच मेष राशि को झंझटों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि मिथुन और कर्क जातकों को लाभ और उन्नति के अवसर मिलेंगे। सिंह राशि के लिए सप्ताह मिश्रित परिणाम वाला रहेगा और कन्या राशि को कार्यक्षेत्र में सावधानी रखनी होगी। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा जानें इस सप्ताह का टैरो राशिफल।