Weekly Tarot Reading : बुध और गुरु की वक्री चाल डालेगी राशियों पर असर, इन 3 राशियों को मिल सकती है बड़ी उन्नति

Weekly Tarot Reading : 9 से 15 नवंबर 2025 टैरो साप्ताहिक राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Weekly Tarot Reading 9 to 15 November 2025 : टैरो कार्ड्स के अनुसार 9 से 15 नवंबर 2025 का सप्ताह कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। बुध और गुरु की वक्री चाल के बीच मेष राशि को झंझटों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि मिथुन और कर्क जातकों को लाभ और उन्नति के अवसर मिलेंगे। सिंह राशि के लिए सप्ताह मिश्रित परिणाम वाला रहेगा और कन्या राशि को कार्यक्षेत्र में सावधानी रखनी होगी। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा जानें इस सप्ताह का टैरो राशिफल।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ परेशानियां लेकर आने वाला है। इस सप्ताह आप कुछ झंझट पैदा होंगे कामकाज में कोई न कोई दिक्कत होती। अपनी परेशानियों को सुलझाने के कारण आपको काफी दिक्कतें आएंगी। आपको सलाह है कि इस सप्ताह कोई भी काम को करने के लिए शॉर्टकट का सहारा न लें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित दिखाई देगी। आपका आर्थिक स्थिति कमजोर रहने वाली हैं। आप इसे मजबूत बनाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे वो हो सकते हैं कि विफल हो जाएं। लेकिन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी माता पक्ष के किसी कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह एक के बाद एक कई लाभ प्राप्ति की संभावनाएं मिलेंगी। इसलिए इस सप्ताह आप रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर कुछ गंभीर नजर नहीं आएंगे जिस वजह से आपके काम को नुकसान हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को व्यापार में नई योजनाएं बनी रहेंगी। हालांकि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में बाधआएं आएंगी। हो सकते हैं कि इस हफ्ते आपके कार्य योजना के अनुसार, पूरे न हो पाएं। आपको सलाह है कि इस सप्ताह अपनी वाणी पर नियंत्रण जरुर रखें। नौकरीपेशा जातकों के लिए सप्ताह बेहद सौभाग्यशाली रहने वाला है आपको पदोन्नति मिलने की संभावना हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा उलझनें और समस्या पैदा करने वाला रहेगा। आपको सलाह है कि फिलहाल, अपनी समस्याओं पर ही ध्यान देना होगा। हालांकि, सप्ताह के मध्य में आपकी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको मनचाही सफलता मिलने लगेगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके सामने एक के बाद एक कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि, आज दोपहर बाद आपकी स्थिति में सुधार होगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग