Jaipur SMS Fire

टैरो राशिफल, 8 अक्टूबर 2025 : आज इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, मिथुन और कन्या के लिए है बड़ा मौका

Tarot Card Reading, 8 October 2025 : 8 अक्टूबर 2025 का टैरो कार्ड रीडिंग जानें। मिथुन-कन्या को तरक्की, मेष को सावधानी और मीन राशि को लाभ के योग मिलेंगे।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 07, 2025

Tarot Card Reading

Tarot Card Reading : टैरो कार्ड रीडिंग 8 अक्टूबर 2025 – सभी राशियों का दैनिक टैरो भविष्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading, 8 October 2025 : टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है। जहां एक ओर मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए आज का समय तरक्की और सफलता का संकेत दे रहा है, वहीं मेष राशि वालों को समय पर काम पूरा न करने के कारण बड़े अवसर खोने से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। वृषभ राशि वाले अपनी समझदारी से किसी बड़ी समस्या का हल निकाल पाएंगे, जबकि कर्क राशि के जातकों के लिए लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का अंत होगा। सिंह राशि के लोगों को कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, पर किसी की बात से ठेस लग सकती है। तुला राशि वालों को आज धैर्य का मीठा फल मिलेगा। कुंभ राशि वालों को उनके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और वे अपने व्यवसाय विस्तार की योजना बना सकते हैं। मीन राशि के जातकों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक टैरो कार्ड्स क्या संदेश लेकर आए हैं (Daily Tarot Reading 2025)

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज अपना काम समय पर ना पूरा करने की वजह से मेष राशि वालों के लिए हाथ से महत्वपूर्ण अवसर निकल सकते हैं. अपनी फैमली की सलाह माने और लापरवाही कम करें. अपने निर्णय समय पर लें.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज वृषभ राशि वाले किसी बड़ी समस्या से आसानी से राहत पा सकते हैं. आपने सही समय पर सही तरीका चुना जिससे आपकी समस्या का हल आसानी से निकल गया. अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग सही से करें.

मिथुन टैरो राशिफल

मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए आज का समय शानदार है. आपको जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. आपका वर्कप्लेस पर जल्द प्रमोशन हो सकता है.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन खास है. आज आपके लंबे समय से चल रहे चैलेंजेस का अंत हो सकता है. आपके लव रिलेशन सक्सेस नहीं हो पाएंगे. किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत करने से पहले उसके सभी पहलुओं को जांच लें.

सिंह टैरो राशिफल

सिंह राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों को आज किसी की बात बुरी लग सकती है.प्रॉपर्टी पर चल रहा विवाद कोर्ट तक जा सकता है. लेकिन चीजें आपके फेवर में ही रहेंगी. भगवान पर भरोसा रखें.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि लंबे समय से आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगे. किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा करने से बचें.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. आज आपको धैर्य का फल प्राप्त हो सकता है. किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को आज अपने आप को गलत संगत से दूर रखना होगा. आपकी गलत आदतों की वजह से आप परिवार से दूर हो सकते हैं. अपने व्यवहार में बदलाव लाएं.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि वाले आज किसी का असली चेहरा देख कर आश्चर्य में आ सकते हैं. आपका विश्वास टूट सकता है. लड़ाई किसी भी चीज का रास्ता नहीं है अपनी वाणीको मधुर रखें.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वालों के आज का दिन शुभ रहेगा. आज आप स्थान, काम में परिवर्तन कर सकते हैं. इस चेंज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. आपकी लव मैरिज करने की इच्छा को परिवार मना सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन का अच्छा रहेगा. आज आपको आपके पुराने शानदार कर्मों का फल प्राप्त होगा. आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और इसके लिए आज प्लैनिंग कर सकते हैं.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि वालों को आज कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उन्हें लाभ होगा. आज आप दोस्त आपकी कामयाबी से जल सकते हैं. आप अपने प्यार पर आज शक सकते हैं.

dailyhoroscope

tarot card rashifal

07 Oct 2025 03:55 pm

