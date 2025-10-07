टैरो राशिफल, 8 अक्टूबर 2025 : आज इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, मिथुन और कन्या के लिए है बड़ा मौका

Tarot Card Reading, 8 October 2025 : टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है। जहां एक ओर मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए आज का समय तरक्की और सफलता का संकेत दे रहा है, वहीं मेष राशि वालों को समय पर काम पूरा न करने के कारण बड़े अवसर खोने से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। वृषभ राशि वाले अपनी समझदारी से किसी बड़ी समस्या का हल निकाल पाएंगे, जबकि कर्क राशि के जातकों के लिए लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का अंत होगा। सिंह राशि के लोगों को कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, पर किसी की बात से ठेस लग सकती है। तुला राशि वालों को आज धैर्य का मीठा फल मिलेगा। कुंभ राशि वालों को उनके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और वे अपने व्यवसाय विस्तार की योजना बना सकते हैं। मीन राशि के जातकों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक टैरो कार्ड्स क्या संदेश लेकर आए हैं (Daily Tarot Reading 2025)