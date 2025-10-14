Patrika LogoSwitch to English

Tarot Horoscope 15 October 2025: 15 अक्टूबर का टैरो भविष्यफल: नई शुरुआत, रिश्तों में सुधार और आर्थिक उन्नति के संकेत

Tarot Horoscope 15 October 2025 : 15 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए सौभाग्यशाली साबित होगा। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि कुछ लोगों को उनके परिश्रम का मीठा फल मिलेगा, तो कुछ को आर्थिक और पारिवारिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहना होगा। आइए जानते हैं टैरो रीडर नीतिका शर्मा से कि आपकी राशि के लिए कल का दिन क्या संदेश लेकर आ रहा है।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 14, 2025

Tarot Horoscope 15 October 2025

Tarot Horoscope 15 October 2025 : 15 अक्टूबर टैरो राशिफल v

Tarot Horoscope 15 October 2025 : क्या 15 अक्टूबर को खुलने वाले हैं आपकी किस्मत के ताले? टैरो कार्ड्स के अनुसार, कल का दिन कुछ राशियों के लिए सफलता और नए संबंधों की सौगात ला रहा है, तो कुछ को आर्थिक और वैवाहिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। मेष राशि के जातकों को जहां उनकी मेहनत का फल मिलेगा। वृषभ राशि के लिए कामयाबी के रास्ते खुल रहे हैं।

कर्क और मकर राशिवालों को कागजी कार्यवाही और पारिवारिक मामलों में समझदारी दिखाने की जरूरत होगी। सिंह राशि के लोग अपने कानूनी मामलों को निपटाने में सफल रहेंगे, जबकि कन्या राशि के लिए नवीन कार्य योजनाओं में दोस्तों का साथ मिलेगा। तुला राशि की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। टैरो रीडर नीतिका शर्मा से जानें कि आपकी राशि के लिए टैरो कार्ड्स 15 अक्टूबर 2025 को क्या संकेत दे रहे है।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को अपनी मेहनत के लिए खूब सराहना मिलेगी। लेकिन, आज आपको शत्रुओं के मन में आपके लिए ईर्षा भी अधिक रहेगी। तमाम कोशिशों के बावजूद आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में नही होगी।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Today Taurus Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज कामयाबी के रास्ते खुल रहे हैं। साथ ही आज आपको नए संबंधों से फायदा होगा। आपका कार्य कौशल उभरकर सामने आयेगा। आपको वांछित सहयोग भी मिलेगा।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों का आज कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आप किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जो कि भविष्य की योजनाओं हेतु लाभप्रद होगा।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Today Cancer Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को फिलहाल, कोई नया सौदा करते समय कागजात की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल कर लें, कामकाज में अड़चनें आयेंगी। जीवनसाथी की बातों पर भी ध्यान दें।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Today Leo Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के लोगों को आज अपने सभी कानूनी मामलों का निपटारा करने की जरूरत है। दरअसल, आज शत्रु पक्ष आपकी गतिविधियों व ऊर्जा को देखकर ही परास्त हो जाएगा। ऋणों का पुर्ण भुगतान भी होगा।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के जीवन में आज तेजी से और परिवर्तन होंगे। यदि आप नवीन कार्य योजना तैयार कर रहे हैं तो मित्रवर्ग आपकी सहायता के लिए खुलकर आगे आएगा।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, तुला राशि के लोगों को फिलहाल, आमदनी को उच्च बनाने में समय लग सकता है। इतना ही नहीं आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी काम चलता रहेगा। साथ ही आज आपके प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवालों के मन में उत्साह का संचार रहने वाला है। लेकिन, फिर भी यदा-कदा आशंकाएं बनी रहेंगी। आपका क्रोध बनी बनाई बात को बिगाड़ सकता है।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Today Sagittarius Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए वर्तमान स्थिति अनुसार आपके व्यवसाय में उन्नति होते दिख रही है। इस दौरान आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। आपके आकर्षण से दूसरे प्रभावित होंगे।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज पारिवारिक मामलों में आप समझदारी से कार्य लें, वैवाहिक संबंधों में कटुता आ सकती है। मदिरापान से दूर रहना आपके लिए हितकर रहेगा

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों को फिलहाल, व्यावहारिक होने की जरूरत है, अति भावुकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। असंतुलित भोजन आहार के कारण, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आयेगी।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि फिलहाल, आपको अपनी नौकरी या व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है। किसी विशेष कार्य में विफलता के कारण मन में खिन्नता रहेंगी।

