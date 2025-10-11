Saptahik Rashifal (12 -18 October) : साप्ताहिक राशिफल : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए बड़े बदलाव के संकेत

Saptahik Rashifal (12 -18 October 2025) : साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 अक्टूबर 2025 : यह सप्ताह तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिला-जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। इस दौरान कुछ राशि वालों को जहाँ कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव और आर्थिक लाभ के नए स्रोत मिलने की संभावना है, वहीं दूसरों को परिश्रम के मुकाबले कम फल की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण आर्थिक संतुलन साधना एक चुनौती बन सकता है। रिश्तों के मोर्चे पर कुछ राशियां प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और पारिवारिक सफलता का आनंद लेंगी जबकि अन्य को तालमेल बिठाने और अहंकार से बचने की आवश्यकता होगी। पंडित डॉ. अनीष व्यास बताते हैं कि ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि यह सप्ताह सूझबूझ, धैर्य और सही समय पर कार्य करने को महत्व देने वालों के लिए अधिक फलदायी होगा।