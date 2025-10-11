Saptahik Rashifal (12 -18 October) : साप्ताहिक राशिफल : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए बड़े बदलाव के संकेत

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल (12-18 अक्टूबर 2025) (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Saptahik Rashifal (12 -18 October 2025) : साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 अक्टूबर 2025 : यह सप्ताह तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिला-जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। इस दौरान कुछ राशि वालों को जहाँ कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव और आर्थिक लाभ के नए स्रोत मिलने की संभावना है, वहीं दूसरों को परिश्रम के मुकाबले कम फल की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण आर्थिक संतुलन साधना एक चुनौती बन सकता है। रिश्तों के मोर्चे पर कुछ राशियां प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और पारिवारिक सफलता का आनंद लेंगी जबकि अन्य को तालमेल बिठाने और अहंकार से बचने की आवश्यकता होगी। पंडित डॉ. अनीष व्यास बताते हैं कि ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि यह सप्ताह सूझबूझ, धैर्य और सही समय पर कार्य करने को महत्व देने वालों के लिए अधिक फलदायी होगा।
तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ पाने के लिए कुछ खोने के लिए तैयार रहना होगा। कहने का तात्पर्य है कि आपको किसी विशेष चीज की प्राप्ति के लिए उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यदि आपका भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो इस सप्ताह किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से उसका समाधान निकलने की संभावना बनेगी। इस सप्ताह आप अपने घर की साज-सज्जा अथवा सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं।
इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। जिसका आपके कामकाज पर मिलाजुला असर देखने को मिलेगा। कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने अति आवश्यक कार्यों को टालने की बजाय समय पर करना श्रेयस्कर रहेगा। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ है। इस सप्ताह परिवार के किसी प्रिय सदस्य की विशेष सफलता अथवा प्रगति से प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर-परिवार के सदस्यों के साथ अचानक से किसी तीर्थ स्थान पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको परिश्रम के मुकाबले कुछ कम फल की प्राप्ति होगी। कठिन परिश्रम और प्रयास के बावजूद आधिकारीगण आपके कार्य से संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अपने अधीनस्थों से भी सहयोग और समर्थन अपेक्षाकृत कम मिल पाएगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इस सप्ताह कारोबार में अपेक्षा से कम लाभ की प्राप्ति होगी। चूंकि इस सप्ताह लाभ के मुकाबले व्यय की अधिकता बनी रहेगी, इसलिए आपको आर्थिक संतुलन साधने में थोड़ी-बहुत मुश्किलें भी आ सकती हैं।
सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है, लेकिन इस दौरान भी आपको कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी अथवा असमंजस की स्थिति में लेने से बचना चाहिए। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने लव पार्टनर से मेल-मुलाकात में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी आपको अपने लाइफपार्टनर के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता बनी रहेगी। संबंध ही नहीं सेहत के मोर्चे पर भी आपको इस सप्ताह विशेष ध्यान देना होगा अन्यथा आप मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा से उभरने पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको धन से संबंधित मामलों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फलदायी साबित होगी। जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई से उचट सकता है। खराब सेहत भी आपकी मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा का कारण बन सकती है।
सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आप अपनी लापरवाही के चलते अपना कोई कीमती सामान खो सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसय करते हैं तो आपको इस सप्ताह धन के लेन-देन करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्कता रहेगी। यदि आप किसी योजना में धन निवेश करने की अथवा किसी संस्था से जुड़ने की योजना बना रहे हैं तो आपको उससे संबंधित सभी जानकारी पहले ही जान और समझ लेना उचित रहेगा। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह हर चीज का जवाब देने की बजाय मौन रखना अधिक श्रेयस्कर रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले थोड़ा बेहतर रह सकता है। यदि आप सूझबूझ के साथ अपने समय, धन और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा फलदायी और लाभदायी साबित हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको राज्यपक्ष या फिर कहें सरकारी तंत्र से विशेष सहयोग और लाभ होने की संभावना बनेगी। इस दौरान आपका मन धार्मिक-आध्यात्मिक कार्यों में खूब रमेगा। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा भी संभव है।
नौकरीपेशा लोगों को अधिकारी वर्ग से विशेष सहयोग और समर्थन की प्राप्ति होगी। आपके कामकाज की कार्यक्षेत्र में तारीफ होगी। कामकाजी महिलाओं का न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर-परिवार में भी मान-सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक लाभ के नये स्रोत बनेंगे। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी उच्च लोगों के साथ मेल-मुलाकात संभव है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। प्रेम संबंध को विवाह में बदलने के प्रयास सफल होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। संतान पक्ष की प्रगति और सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: श्री कृष्ण मंत्र जप करें।
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने जीवन में किसी प्रकार का शार्टकट लेने से बचें और नियमों का उल्लंघन भूलकर भी न करें अन्यथा आपको आर्थिक एवं मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह का पूर्वार्ध शुभता और लाभ लिए है लेकिन उत्तरार्ध में आपको मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको बाजार में फंसे हुए धन को निकालने में मुश्किलें आ सकती हैं। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को भी कठिन परिश्रम पर ही मनचाहा फल मिल पाएगा।
नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलने की बहुत आवश्यकता रहेगी। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। जीवन के कठिन पलों में आपको स्वजनों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर आपका उसके साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। खास बात यह कि कठिन समय में वो आपका संबल बनेगा। इस सप्ताह जीवनसाथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर-परिवार में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपके काम कभी बनते तो कभी अटकते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपको आवश्यक कार्यों को करने में किसी भी प्रकार आलस्य करने से बचें, अन्यथा बने-बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों को आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी। बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला भी करना पड़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपना काम दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचते हुए स्वयं ही बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता रहेगी।
सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को अहं और वहम से बचने की बहुत जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपका अपने जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार होने की आंशका है। बेवजह के तनाव एवं तकरार से बचने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। इस सप्ताह विवादित मामलों और उद्दंड व्यक्तियों से उचित दूरी बनाए रखना ही उचित रहेगा।
उपाय: नारायण कवच का पाठ करें।
