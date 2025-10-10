Patrika LogoSwitch to English

Saptahik Tarot Rashifal, 12 to 18 October 2025:  12 से 18 अक्टूबर 2025: टैरो कार्ड्स बताएंगे कौन सी राशि रह सकती हैं भाग्यशाली

Saptahik Rashifal Tarot : जानिए 12 से 18 अक्टूबर 2025 का साप्ताहिक टैरो राशिफल। तुला से मीन राशि तक नीतिका शर्मा द्वारा टैरो कार्ड भविष्यवाणियाँ और उपाय।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 10, 2025

Saptahik Tarot Rashifal

Saptahik Tarot Rashifal : साप्ताहिक टैरो राशिफल 12 से 18 अक्टूबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Saptahik Tarot Rashifal : टैरो कार्ड्स की गणना दर्शाती है कि 12 से 18 अक्टूबर 2025 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए परिवर्तन और सतर्कता का समय लेकर आ सकता है। तुला राशि के जातक धर्म और आध्यात्म की ओर अधिक झुकाव महसूस कर सकते हैऔर उनके आजीविका के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। कुंभ राशि के लोग नए कार्यों की योजना बनाने और उन पर काम करने के लिए अनुकूल ग्रह स्थितियों का लाभ उठा सकते हैं। मीन राशि वालों को हालांकि काम-काज में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें नए रोजगार की प्राप्ति में सहायता मिलेगी और उनकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है।

धनु राशि के लोगों के रिश्ते और स्वास्थ्य दोनों ही कमजोर रह सकते हैं, इसलिए उन्हें खर्चों पर लगाम लगाने और सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इसी तरह वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी मेहनत का फल तो मिलेगा। मकर राशि के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और निरंतर भागदौड़ वाला रह सकता है, इसलिए धार्मिक कार्यों में शामिल होना उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जानिए टैरोकार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार यह सप्ताह आपके लिए कितना खास रहने वाला है।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Tula Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों का इस हफ्ते धर्म आदि की बातों पर अधिक ध्यान रहने वाला है। आप धार्मिक स्थल पर जाना अधिक पसंद कर सकते हैं। इतना ही नहीं इस हफ्ते आपकी आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में आपकी लोकप्रियता में वृद्धि देखने को मिल सकती है।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Vrishchik Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को इस हफ्ते अपनी मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। लेकिन, इस हफ्ते आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा बचकर रहना होगा। शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ेगा, तमाम कोशिशों के बावजूद आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में नही बन पाएगी। इसलिए थोड़ा संभलकर ही अपने पैसा खर्च करें।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (Dhanu Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते रिश्तों से संबंधित मामले बहुत ही कमजोर रहने वाले हैं। इस हफ्ते आपको आर्थिक मामलों में लेकर बहुत ही सतर्क रहना होगा। क्योंकि आपके खर्चे अधिक और आय कम हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह कष्टप्रद रह सकता है। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Makar Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से काफी परेशान होना पड़ सकता है। इस हफ्ते निरंतर भागदौड़ की स्थितियां बारम्बार आयेंगी। आपको सलाह है कि आध्यात्मिक बने रहना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। हो सके तो इस हफ्ते धार्मिक कार्यों में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने की कोशिस करें ।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Kumab Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को इस समय अपने नए कार्यों की योजना बना सकते है। यह हफ्ता आपके लिए नए कार्यों की शुरुआत और उन पर काम करने के लिए काफी अच्छा रहेगा। इस हफ्ते ग्रह स्थितियां अनुकूल होने के कारण संघर्ष अनुरूप सफलता का प्रतिशत भी हो सकता है ।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Meen Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को इस हफ्ते कामकाज में कई तरह के अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इस हफ्ते धैर्य से काम करें। बात करें आपकी लव लाइफ की तो आपकी लव लाइफ काफी अच्छी रहेगी। आपको नए रोजगार की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

