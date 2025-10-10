Saptahik Tarot Rashifal, 12 to 18 October 2025:  12 से 18 अक्टूबर 2025: टैरो कार्ड्स बताएंगे कौन सी राशि रह सकती हैं भाग्यशाली

Saptahik Tarot Rashifal : टैरो कार्ड्स की गणना दर्शाती है कि 12 से 18 अक्टूबर 2025 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए परिवर्तन और सतर्कता का समय लेकर आ सकता है। तुला राशि के जातक धर्म और आध्यात्म की ओर अधिक झुकाव महसूस कर सकते हैऔर उनके आजीविका के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। कुंभ राशि के लोग नए कार्यों की योजना बनाने और उन पर काम करने के लिए अनुकूल ग्रह स्थितियों का लाभ उठा सकते हैं। मीन राशि वालों को हालांकि काम-काज में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें नए रोजगार की प्राप्ति में सहायता मिलेगी और उनकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है।