Aaj ka Tarot Rashifal, 03 October 2025: सिंह वाले क्रोध पर रखें काबू,, वृषभ को मिल सकता है रुका धन, टैरो राशिफल 3 अक्टूबर

आज का टैरो राशिफल, 3 अक्टूबर 2025 : टैरो कार्ड्स के अनुसार, 3 अक्टूबर 2025 का दिन विभिन्न राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा और कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का संकेत दे रहा है। आज मेष राशि के लोगों के इरादे काफी स्पष्ट और आक्रामक रहेंगे, जो उन्हें कार्यस्थल और घर पर सफलता दिलाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी शुभ है, उन्हें रुका हुआ धन मिलेगा । मिथुन राशि के जातकों के लिए यह दिन अत्यधिक व्यस्त और प्रतिस्पर्धी रहेगा। कर्क राशि के लोग आज परिवार में हर्षोल्लास का अनुभव करेंगे । सिंह राशि के जातक अपने क्रोध और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें । तुला राशि वालों को यात्राओं के कारण स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है जबकि वृश्चिक राशि के लोगों को लेन-देन में और मकान-वाहन पर खर्च करते समय सावधानी बरतनी होगी। धनु राशि के लोग नौकरी और व्यवसाय में सतर्कता बरतें। मकर राशि के जातकों को शिक्षा और संतान की ओर से संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। कुंभ राशि वालों को बेवजह की बहस से बचने की सलाह दी जाती है। मीन राशि के लोग महत्वाकांक्षा या काम पर ध्यान केंद्रित करने की कमी महसूस कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें आज का दिन आपके लिए क्या संकेत दे रहा है।