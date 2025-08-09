Tarot Rashifal 10 August 2025 : इन 3 राशियों के लिए आज का दिन है सबसे खराब, कहीं आप भी तो इनमें शामिल नहीं?

Tarot Rashifal 10 August 2025 : रविवार 10 अगस्त 2025 चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेंगे। टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए दिन प्रेम संबंधों के मामले में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। कर्क वालों को धन संबंधित मामलों में स्थिति थोड़ी कमजोर रहने वाली है। सिंह राशि के जातकों को आज लाभ प्राप्ति की कई संभावनाएं मिलेंगी। कन्या राशि को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दिन पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। धनु वालों का पारिवारिक सदस्यों से मतभेद और विवाद बढ़ सकता है। कुंभ राशि के लोगों के लिए दिन थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। मीन के लिए स्थान परिवर्तन का भी योग है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।