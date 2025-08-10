Tarot Rashifal 11 August 2025 : वृषभ को मिलेगा लाभ, सिंह-मकर सहित इन 4 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा 11 अगस्त का दिन

Tarot Rashifal 11 August 2025 : 11 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि व सोमवार का दिन टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार वृषभ राशि वालों को आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। कर्क राशि के कुछ जातकों को आज संतान सुख प्राप्त हो सकता है। सिंह और मकर राशि के जातकों को करियर में लाभ और प्रगति मिलेगी, जबकि मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।