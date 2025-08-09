Weekly Tarot Reading 10 To 16 August 2025 : इस हफ्ते शनि-मंगल का महासंगम, इन 3 राशियों की पलटेगी किस्मत, होगा धन-लाभ और प्यार में सफलता

Weekly Tarot Reading 10 To 16 August 2025 : इस हफ्ते शनि और मंगल आमने-सामने हैं साथ ही मंगल और अरुण मिलकर खास राजयोग बना रहे हैं। कजरी तीज से लेकर जन्माष्टमी तक के त्योहार भी हैं, तो कुछ राशियों पर मां लक्ष्मी और श्रीकृष्ण की खास मेहरबानी रहेगी। टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के जीवन में कई बदलाव आने की संभावना है। जहां कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह नई शुरुआत, सफलता और मनोरंजन से भरा रहेगा, वहीं कुछ को अपने स्वास्थ्य, खर्चों और संबंधों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। मेष और वृषभ राशि के लोग जहां अपनी लव लाइफ और करियर में तरक्की देखेंगे, वहीं मिथुन और कर्क राशि वालों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह और कन्या राशि के जातकों को मर्यादा बनाए रखने और आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर, यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है।