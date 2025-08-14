Tarot Rashifal 15 August 2025 : आज खुलेंगे इन 6 राशियों के भाग्य, मिलेगा धन और सम्मान, आज का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 15 August 2025 : टैरो राशिफल 15 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन कई राशि वालों के लिए शुभ फल लेकर आ रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए विदेश यात्रा का योग है। मिथुन राशि वालों को संतान से सुखद समाचार मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। तुला राशि के अविवाहितों के लिए विवाह के योग हैं। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मीन राशि वालों को रुका हुआ धन मिलेगा। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक का टैरो राशिफल।