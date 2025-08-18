Tarot Rashifal 19 August 2025 : एकादशी पर इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, कुंभ वालों को अचानक मिलेगी खुशखबरी, जानें बाकी राशियों का हाल

Tarot Rashifal 19 August 2025 : 19 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण एकादशी पर ज्योतिष के अनुसार, टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि मेष घर में खुशी का माहौल रहेगा। वृषभ वालों की संतान के लिए समय अच्छा नहीं है। सिंह वाले परिचितों के साथ पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें, वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। कन्या राशि वाले नौकरी और व्यापार में लेन-देन पर ध्यान दें। तुला तुला को शिक्षा और संतान से जुड़े अच्छे नतीजे मिलेंगे। मकर वाले बेवजह के विवादों से बचें। कुंभ राशि वालों को नए अवसर मिलेंगे और यात्राएं सफल होंगी। अचानक धन लाभ हो सकता है। मीन राशि वालों को व्यापार में नुकसान से बचें। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।