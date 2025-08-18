Patrika LogoSwitch to English

Tarot Rashifal 19 August 2025 : एकादशी पर इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, कुंभ वालों को अचानक मिलेगी खुशखबरी, जानें बाकी राशियों का हाल

टैरो राशिफल 19 अगस्त 2025 : ज्योतिष और टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, 19 अगस्त 2025 को भाद्रपद मास की एकादशी तिथि पर ग्रहों की चाल और कार्ड्स के संकेत कुछ राशियों के लिए बेहद खास रहने वाले हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा का राशिफल।

Aug 18, 2025

Tarot Rashifal 19 August 2025 : 19 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण एकादशी पर ज्योतिष के अनुसार, टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि मेष घर में खुशी का माहौल रहेगा। वृषभ वालों की संतान के लिए समय अच्छा नहीं है। सिंह वाले परिचितों के साथ पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें, वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। कन्या राशि वाले नौकरी और व्यापार में लेन-देन पर ध्यान दें। तुला तुला को शिक्षा और संतान से जुड़े अच्छे नतीजे मिलेंगे। मकर वाले बेवजह के विवादों से बचें। कुंभ राशि वालों को नए अवसर मिलेंगे और यात्राएं सफल होंगी। अचानक धन लाभ हो सकता है। मीन राशि वालों को व्यापार में नुकसान से बचें। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक का राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

ज्योतिष के अनुसार, टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि मेष राशि वालों के घर-परिवार में खुसी का माहौल रहेगा। आप अपनी सामान्य दिनचर्या में कुछ नयापन लाएंगे, जिससे जीवन और भी रोमांचक बन जाएगा। साथ ही समाज में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों के लिए क्रोध और जलन को नियंत्रित करने की जरूरत है। जल्दबाजी से काम करने से नुकसान की आशंका है। यह समय संतान के लिए भी हितकारी नहीं है।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों को ऐसे काम करने से बचना चाहिए जो उन पर दबाव डालें, क्योंकि इससे बेवजह का विवाद हो सकता है। यह भी संभव है कि आपका कोई करीबी सहयोगी आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे, इसलिए सतर्क रहें।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को इस समय कुछ यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। कुछ लोग धार्मिक चर्चा में अपना समय व्यतीत करेंगे।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि वालों को अपने परिचितों के साथ पैसों के लेन-देन में बहुत सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। इस समय मकान या वाहन पर भी खर्च होने की संभावना है।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशिवालों को नौकरी, व्यवसाय में लेन-देन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही आपके लिए कार्य स्थल में साथियों के सहयोग से बिगड़े काम बनेंगे।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को शिक्षा प्रतियोगिता और संतान की तरफ से संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में किसी के प्रति अकारण क्रोध आ सकता है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को दैनिक मामलों में बेवजह की बहस सहयोगियों के साथ विवादों और झगड़े को जन्म दे सकती है, ध्यान रहे जो लोग समय के साथ चलते है, उन्हे समस्या उलझाती नहीं है।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को महत्वाकांक्षा या काम पर दिशा की कमी महसूस कर सकते हैं। आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपने व्यसनों पर नियंत्रण रखना होगा।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को कई समस्याओं और मतभेदों का आमना-सामना करना पड़ सकता है। जिसके कारण आप असहज महसूस करेंगे। अनावश्यक वाद-विवाद से बचें।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशहाल और व्यस्त दोनों रहने वाला है। इस दौरान आपके सामने कई नए अवसर आएंगे। साथ ही की गई यात्राएं आपको वांछित परिणाम लाएगी। आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

मीन टैरो मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Meen)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज किसी विशेष कार्य की चिंता रह सकती है। आपको सलाह है कि आज किसी के भी साथ व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें। अजनबियों से सावधान रहें। व्यापार में नुकसान हो सकता है।

