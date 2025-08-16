Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025 : इन 5 राशियों के लिए खास रहेगा 17-23 अगस्त का सप्ताह, टैरो राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025 : टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा बता रही हैं कि यह सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आया है। क्या आपको इस हफ्ते कोई बड़ा मौका मिलेगा? या आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इस सप्ताह तुला वाले रचनात्मक कार्यों में सफलता पाएंगे और करियर में आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक वालों का जीवनसाथी या पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है। धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। कुंभ राशि वाले नए कामों में व्यस्त रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। मीन के लिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आइए जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह का टैरो राशिफल।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है इस सप्ताह तुला राशि के लोगों को रचनात्मक क्षेत्र में आपको विशेष सुर्खियां मिलेंगी। आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे। आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशमिजाज माहौल में बीतेगा जो आपको नई ऊर्जा व स्फूर्ति से भर देगा।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के स्वभाव में इस सप्ताह गुस्से या क्रोध में रहेगा। इतना ही नहीं इस सप्ताह आप कुछ उदास महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए कुछ विशेष नहीं है । आपको सलाह है कि अपने खर्चो का ख्याल रखें और फिजूलखर्ची से बचें। इस समय आपका अपने लाइफ पार्टनर और कारोबारी साझेदार से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। जीवन के लिए अपने सोचने के नजरिए में व्यावहारिक बनने की कोशिश करे।
धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि कार्यस्थल पर विपरीत लिंग का कोई साथी आपको आकर्षित कर सकता है। करियर से जुड़ी नई संभावनाएँ आपके लिए सफलता लेकर आएंगी। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है क्योंकि इस दौरान आपकी तबीयत थोड़ी कमजोर रह सकती है। आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर कदम बढ़ाएँ। गुरुवार का व्रत रखने से आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मकर राशि के जातकों का व्यक्तित्व इस सप्ताह कुछ कमजोर दिखाई देगा। फिलहाल, लोगों के साथ अच्छे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें। इस समय कुछ परेशानियां उपस्थित हो सकते हैं। झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी। इसलिए शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें।
टैरो कार्ड्स दर्शाते हैं कि इस सप्ताह कुंभ राशि के जातक नए कार्यों में उलझे रहेंगे और व्यस्तता बनी रहेगी। धन संबंधी स्थिति सामान्य बनी रहने की संभावना है। किसी रिश्तेदार या अपनी सेहत को लेकर हल्की चिंताएँ हो सकती हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। वहीं, पढ़ाई में सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, यह सप्ताह मीन राशि के लोगों के लिए लाभदायक सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह कई अच्छा अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्षेत्र में भी आपको कुछ विशेष लाभ हासिल हो सकता है साथ ही आपको कुछ नए अवसर भी मिलने की संभावना है।