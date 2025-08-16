Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025 : इन 5 राशियों के लिए खास रहेगा 17-23 अगस्त का सप्ताह, टैरो राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025 : 17 अगस्त से शुरू हो रहे इस नए सप्ताह में ग्रह-नक्षत्रों का बड़ा बदलाव हो रहा है। इसका असर हर राशि पर पड़ेगा। आइए जानते हैं टैरो रीडर नीतिका शर्मा से इन सभी राशियों का साप्ताहिक टैरो राशिफल।

भारत

Nitika Sharma

Aug 16, 2025

Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025
Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025

Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025 : टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा बता रही हैं कि यह सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आया है। क्या आपको इस हफ्ते कोई बड़ा मौका मिलेगा? या आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इस सप्ताह तुला वाले रचनात्मक कार्यों में सफलता पाएंगे और करियर में आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक वालों का जीवनसाथी या पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है। धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। कुंभ राशि वाले नए कामों में व्यस्त रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। मीन के लिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आइए जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह का टैरो राशिफल।

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल (Saptahik Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है इस सप्ताह तुला राशि के लोगों को रचनात्मक क्षेत्र में आपको विशेष सुर्खियां मिलेंगी। आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे। आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशमिजाज माहौल में बीतेगा जो आपको नई ऊर्जा व स्फूर्ति से भर देगा।

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal 17 to 23 August 2025 : जानें इस हफ्ते क्या कहती है आपकी राशि, धन और करियर पर क्या होगा असर?, साप्ताहिक राशिफल
राशिफल
Saptahik Rashifal 17 to 23 August 2025

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Saptahik Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के स्वभाव में इस सप्ताह गुस्से या क्रोध में रहेगा। इतना ही नहीं इस सप्ताह आप कुछ उदास महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए कुछ विशेष नहीं है । आपको सलाह है कि अपने खर्चो का ख्याल रखें और फिजूलखर्ची से बचें। इस समय आपका अपने लाइफ पार्टनर और कारोबारी साझेदार से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। जीवन के लिए अपने सोचने के नजरिए में व्यावहारिक बनने की कोशिश करे।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Saptahik Tarot Rashifal Dhanu)

धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि कार्यस्थल पर विपरीत लिंग का कोई साथी आपको आकर्षित कर सकता है। करियर से जुड़ी नई संभावनाएँ आपके लिए सफलता लेकर आएंगी। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है क्योंकि इस दौरान आपकी तबीयत थोड़ी कमजोर रह सकती है। आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर कदम बढ़ाएँ। गुरुवार का व्रत रखने से आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी।

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल (Saptahik Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मकर राशि के जातकों का व्यक्तित्व इस सप्ताह कुछ कमजोर दिखाई देगा। फिलहाल, लोगों के साथ अच्छे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें। इस समय कुछ परेशानियां उपस्थित हो सकते हैं। झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी। इसलिए शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Saptahik Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स दर्शाते हैं कि इस सप्ताह कुंभ राशि के जातक नए कार्यों में उलझे रहेंगे और व्यस्तता बनी रहेगी। धन संबंधी स्थिति सामान्य बनी रहने की संभावना है। किसी रिश्तेदार या अपनी सेहत को लेकर हल्की चिंताएँ हो सकती हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। वहीं, पढ़ाई में सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Saptahik Tarot Rashifal Meen)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, यह सप्ताह मीन राशि के लोगों के लिए लाभदायक सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह कई अच्छा अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्षेत्र में भी आपको कुछ विशेष लाभ हासिल हो सकता है साथ ही आपको कुछ नए अवसर भी मिलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Reading 17 To 23 August 2025 : इस हफ्ते लक्ष्मी नारायण योग खोलेगा इन राशियों की किस्मत, टैरो राशिफल 17-23 अगस्त
राशिफल
Weekly Tarot Reading 17 To 23 August 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल

tarot card rashifal

weekly horoscope

Published on:

16 Aug 2025 02:05 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025 : इन 5 राशियों के लिए खास रहेगा 17-23 अगस्त का सप्ताह, टैरो राशिफल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.