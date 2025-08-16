Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025 : इन 5 राशियों के लिए खास रहेगा 17-23 अगस्त का सप्ताह, टैरो राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025 : टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा बता रही हैं कि यह सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आया है। क्या आपको इस हफ्ते कोई बड़ा मौका मिलेगा? या आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इस सप्ताह तुला वाले रचनात्मक कार्यों में सफलता पाएंगे और करियर में आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक वालों का जीवनसाथी या पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है। धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। कुंभ राशि वाले नए कामों में व्यस्त रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। मीन के लिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आइए जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह का टैरो राशिफल।