Weekly Tarot Reading 17 To 23 August 2025 : इस हफ्ते लक्ष्मी नारायण योग खोलेगा इन राशियों की किस्मत, टैरो राशिफल 17-23 अगस्त

Weekly Tarot Reading 17 To 23 August 2025 : यह सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। 17 अगस्त को शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे बुध के साथ उनकी युति बनेगी और लक्ष्मी नारायण योग का शुभ संयोग बनेगा। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह का टैरो राशिफल।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 16, 2025

Weekly Tarot Reading 17 To 23 August 2025
Weekly Tarot Reading 17 To 23 August 2025

Weekly Tarot Reading 17 To 23 August 2025 : 17 अगस्त से शुरू हो रहा नया सप्ताह में बहुत सारे ग्रह-नक्षत्र राशि परिवर्तन कर रहे है। दैत्यों के गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जिसका असर कई राशियों पर पड़ेगा। जहां पर पहले से ही बुध ग्रह विराजमान है। बुध और शुक्र के मिलाप से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। वृषभ को धन संबंधित मामलों में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। कन्या राशि वालों को इस सप्ताह लाभ की कई संभावनाएं बनेगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार ये नया सप्ताह मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है जानिए साप्ताहिक टैरो राशिफल में।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह आपके प्रियजन आपके सामने कुछ शर्तों के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके विरोधियों और शत्रु पक्ष पर आपका प्रभाव रहेगा। साथ ही आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं में देरी हो सकती है। इस सप्ताह आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि, आपको अपनों से धोखा मिलने की आशंका है। भरोसा करें लेकिन, जरुरत से ज्यादा नहीं।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना कह रही है कि वृषभ राशि के लोगों को इस सप्ताह व्यावहारिक होने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल, आपको स्वास्थ्य और धन संबंधित मामलों में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इस दौरान आपके काम भी समय से पूरे नहीं हो पाएंगे। आपके कार्य पूरे होने में देरी हो सकती है। इस सप्ताह आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है। आपको सलाह है कि इस सप्ताह परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी गंभीर विषय पर चर्चा न करें। क्योंकि, ऐसा करने से कटुता का माहौल पैदा होगा। कार्यक्षेत्र में भी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने पैदा होंगी। हालांकि, सप्ताह के मध्य में स्थितियों में बदलाव आएगा। इसी के साथ आप राहत की सांस ले पाएंगे।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के लोग इस सप्ताह खुद को थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस सप्ताह आप आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना कर सकते हैं। आपको सलाह है कि फिलहाल, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें वरना आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। साथ ही इस सप्ताह व्यापारिक सौदा करते समय धैर्य से काम लें।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के लोग अपने विचारों की भिन्नता के कारण अपने संबंधियों के साथ भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। जिस वजह से आपके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आ सकता है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि आप केवल अपनी समस्याओं पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों की समस्याओं में पड़ने से हानि हो सकती है।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कन्या राशि के लोगों को इस सप्ताह लाभ की कई संभावनाएं बनेगी। इसलिए आप इस सप्ताह जोखिम लेने की कोशिश की जा सकती है। इतना ही नहीं इस सप्ताह आप अपने लक्ष्यों को लेकर कुछ गंभीर नहीं दिखाई देंगे। आपको जीवनसाथी की ओर से सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा।

