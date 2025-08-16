Weekly Tarot Reading 17 To 23 August 2025 : इस हफ्ते लक्ष्मी नारायण योग खोलेगा इन राशियों की किस्मत, टैरो राशिफल 17-23 अगस्त

Weekly Tarot Reading 17 To 23 August 2025 : 17 अगस्त से शुरू हो रहा नया सप्ताह में बहुत सारे ग्रह-नक्षत्र राशि परिवर्तन कर रहे है। दैत्यों के गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जिसका असर कई राशियों पर पड़ेगा। जहां पर पहले से ही बुध ग्रह विराजमान है। बुध और शुक्र के मिलाप से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। वृषभ को धन संबंधित मामलों में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। कन्या राशि वालों को इस सप्ताह लाभ की कई संभावनाएं बनेगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार ये नया सप्ताह मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है जानिए साप्ताहिक टैरो राशिफल में।