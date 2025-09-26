Tarot Rashifal 27 September 2025 : मां स्कंदमाता की कृपा से मिथुन को मिल सकता है धन, कर्क को मान-सम्मान, देखिए 27 सितंबर का टैरो राशिफल 

Tarot Rashifal 27 September 2025 : टैरो राशिफल 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार शारदीय नवरात्री में मां स्कंदमाता की कृपा से मिथुन को रुका धन मिलेगा,। कर्क को आर्थिक लाभ और मान-सम्मान मिलेगा। सिंह के लिए व्यापार विस्तार का समय है। कन्या को धन लाभ होगा और प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। तुला को स्वास्थ्य में सुधार और पारिवारिक सुख मिलेगा। धनु को हर क्षेत्र में लाभ होगा। मकर की यात्राएं लाभदायक रहेंगी। कुंभ को जीवनसाथी का सहयोग और इच्छाशक्ति जरूरी है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल है। (Today Tarot Horoscope)