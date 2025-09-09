Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 September 2025 : संकष्टी चतुर्थी और श्राद्ध का ये संयोग, 10 सितंबर को 3 राशियों को मिलेगा धन-लाभ , क्या आपकी राशि है इसमें?

Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 September 2025 : बुधवार को संकष्टी चतुर्थी और पितृ पक्ष का तीसरा-चौथा श्राद्ध एक साथ कई राशियों के लिए शुभ-अशुभ समय लेकर आ रहा है। मेष राशि वालों के नई आकांक्षाएं जागेंगी, नए निवेश व पुराने रिश्तों को पुनर्जीवित करने का अवसर मिलेगा । वृषभ के लिए पदोन्नति-स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। कर्क वालों की लोकप्रियता बढ़ेगी। सिंह राशि वाले काम पर फोकस करें, अनावश्यक वार्तालाप और विवाद से दूर रहें। कन्या राशि के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। तुला राशि को व्यवसाय में उतार-चढ़ाव, हनुमान पूजा लाभकारी। वृश्चिक राशि को करियर में मध्यम प्रगति, प्रेम संबंध मजबूत। कुंभ: कार्यस्थल पर विवाद न करें, घर में खुशी रहेगी। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक का टैरो राशिफल।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के मन में आज नई आकांक्षाएं रहेंगी। आज आप कुछ नया करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं आज का दिन नए निवेश और पुराने संपर्क को पुनर्जीवित करने की योजना के लिए एक अच्छा दिन है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि उन्हें नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। नौकरीपेशा लोगों को मनचाही पदोन्नति और स्थानांतरण के अवसर मिल सकते हैं। सलाह है कि अनावश्यक भागदौड़ से बचें और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों का आज पूरा दिन आध्यात्मिक व पारंपरिक कार्यों में व्यतीत होगा। साथ ही सामाजिक कार्यक्रम या अन्य स्थान पर सुखद अहसास बनेगा, अवश्य सम्मिलित हों।
टैरो कार्ड्स के अनुसार कर्क राशि के जातकों को आज सामाजिक बने रहने की जरूरत है, जिससे आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र और परिवार दोनों जगह जिम्मेदारियों का दबाव रह सकता है। ऐसे में सलाह है कि आप संतुलन बनाए रखें और समझदारी से स्थितियों का सामना करें।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के जातकों को आज अपने काम पर अधिक फोकस रखने की जरूरत है। आज कार्यक्षेत्र में फालतू की बातों में न उलझें। अधिक लोगों से बातचीत न करें। साथ ही आज घर पर भी परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों को कोशिश करनी है कि आप अपने स्वभाव में नम्रता रखें और कोशिश करें की आज आप कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर थोड़ा काबू रखें। इस राशि के विद्यार्थियों को आज सफलता के अवसर मिलेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन, आपको मेहनत में कम करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से बिगड़ते काम बनेगे।
टैरो कार्ड्स गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वालों के करियर में आज मध्यम प्रगति देखने को मिलेगी। साथ ही प्रेम संबंधों में उन्नति के आसार है। कोशिश करें की आप वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचकर रहने की जरूरत है। आपने पिछले समय में जो महत्वपूर्ण फैसला लिया हैं, उसके परिणाम के लिए आपको कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों की आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। विपरीत लिंगी से उन्चित दूरी बनाये रखे अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते है। आपको सलाह है कि आज अपने आसपास विपरीत लिंग के लोगों से दूरी बनाकर रखें वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को कार्यस्थल पर किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। वरना आपको बिना मतलब का तनाव मिल सकता है। कोशिश करें कि आज किसी से भी अनावश्यक वार्तालाप न करें। आज घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है की वह अपना धैर्य बनाकर रखें और गुस्सा करने से बचें। आज आपका गुस्सा आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही आज कोशिश करें की किसी को भी उत्तर देते समय विशेष सावधानी बरतें।