Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 September 2025 : संकष्टी चतुर्थी और श्राद्ध का ये संयोग, 10 सितंबर को 3 राशियों को मिलेगा धन-लाभ , क्या आपकी राशि है इसमें?

Aaj Ka Tarot Rashifal, 10 September 2025 : बुधवार को संकष्टी चतुर्थी और पितृ पक्ष का तीसरा-चौथा श्राद्ध एक साथ कई राशियों के लिए शुभ-अशुभ समय लेकर आ रहा है। मेष राशि वालों के नई आकांक्षाएं जागेंगी, नए निवेश व पुराने रिश्तों को पुनर्जीवित करने का अवसर मिलेगा । वृषभ के लिए पदोन्नति-स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। कर्क वालों की लोकप्रियता बढ़ेगी। सिंह राशि वाले काम पर फोकस करें, अनावश्यक वार्तालाप और विवाद से दूर रहें। कन्या राशि के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। तुला राशि को व्यवसाय में उतार-चढ़ाव, हनुमान पूजा लाभकारी। वृश्चिक राशि को करियर में मध्यम प्रगति, प्रेम संबंध मजबूत। कुंभ: कार्यस्थल पर विवाद न करें, घर में खुशी रहेगी। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक का टैरो राशिफल।