Weekly Horoscope Hindi: धनु राशि वालों को 24 मई तक मिलेगी कोई खुशखबरी, जानें बाकी लोगों का भी हाल

भारत•May 16, 2025 / 02:33 pm• Pravin Pandey

Weekly Horoscope Next Week: जयपुर के ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास के अनुसार नया सप्ताह कई राशि के लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने वाला है, जबकि कुछ लोगों के लिए चुनौती ला सकता है। धनु राशि के लिए समय तो बेहद शुभ है। साप्ताहिक राशिफल भविष्यवाणी में जानें अपना भविष्य ( Weekly Horoscope Hindi 18 to 24 May 2025)



साप्ताहिक तुला राशिफल (Tula Weekly Horoscope Hindi) करियर और आर्थिक जीवनः तुला राशि के लोगों के लिए मई महीने का तीसरा सप्ताह मिश्रित फल देने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को सावधानी हटी, दुर्घटना घटी स्लोगन हर समय याद रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आवेश में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें वर्ना पछताना पड़ सकता है।

इस सप्ताह आपको दूसरों के भरोसे रहने के बजाय स्वयं अपनी चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने और दिक्कत से बचने के लिए अपनी ऊर्जा, समय और धन का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा।

तुला राशि के लोगों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में लोगों का उपहास उड़ाने या लूज टॉक करने से बचना चाहिए वर्ना आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही करने से बचें वर्ना आप अपने सीनियर के गुस्से के शिकार हो सकते हैं। साप्ताहिक तुला राशिफल पारिवारिक जीवन (Libra Saptahik Rashifal Family Life) नए सप्ताह में लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे में लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं और स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

तुला साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफलः सेहत और संबंध की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अत्यंत ही प्रतिकूल रहने वाला है। प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य दें। ये भी पढ़ेंः Saptahik Rashifal 18 To 24 May: इस हफ्ते खुलेगा 3 राशियों के भाग्य का ताला, करियर कारोबार में होगी तरक्की

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope Hindi ) करियर और आर्थिक जीवनः वृश्चिक राशि के लोगों के लिए नया सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी महत्वाकांक्षा काफी बढ़ी रहेगी। कामकाज के सिलसिले में आप जोड़-तोड़ या फिर कहें तिकड़म का सहारा ले सकते हैं। कार्यों को मनचाहे तरीके से पूरा करने के लिए शार्टकट अपनाने या फिर नियम-कानून की अवहेलना करने से बचें वर्ना बेवजह की परेशानी के साथ आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ सकती है।

सोचे हुए कार्यों को समय से पूरा करने के लिए आपको सप्ताह के आखिर में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान भूमि-भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकते हैं।

वृश्चिक राशिफ फैमिली लाइफ (Saptahik Scorpio Rashifal Family Life) इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह नया नौ दिन, पुराना सौ दिन कहावत याद रखनी चाहिए क्योंकि यदि आपने नए लोगों के चक्कर में पुराने संबंधों को इग्नोर करने की कोशिश की तो आप दोनों से हाथ धो बैठेंगे।

रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको लोगों की छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए दिखावा करने से बचें तथा अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। मंगलवार के दिन सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ये भी पढ़ेंः Weekly Horoscope 18 To 24 May: नए सप्ताह में इन 2 राशियों के लोग बनेंगे धनवान, करेंगे तरक्की, साप्ताहिक राशिफल में पढ़ें पूरी भविष्यवाणी

साप्ताहिक धनु राशिफल (Weekly Dhanu Horoscope Hindi) करियर और आर्थिक जीवनः धनु राशि के जातकों के लिए 18 से 24 मई का सप्ताह लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या के समाधान का कारण बनेगा। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा।

यदि आप लंबे समय से बेरोजगार चल रहे हैं तो आपके लिए यह सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। रोजी-रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे, वहीं पहले से कार्यरत लोगों के पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी संभव है। नौकरीपेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। आर्थिक दिक्कतें दूर होंगी।

इस सप्ताह आर्थिक मामलों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर विशेष लाभ और उन्नति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर-कारोबार से जुड़ी यात्राएं सुखद और लाभप्रद होने वाली हैं।

धनु राशि पारिवारिक जीवन (Dhanu Saptahik Rashifal Family Life) सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी तीर्थ स्थान की यात्रा या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा।

धनु राशि पारिवारिक जीवन (Dhanu Saptahik Rashifal Family Life) सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी तीर्थ स्थान की यात्रा या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। यदि किसी बात को लेकर लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ तकरार चल रही थी तो इस सप्ताह संवाद के जरिए सारी गलतफहमियां दूर होंगी। प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ेगा। आप घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे। गुरुवार के दिन किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकें दान करें।