Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

सोनम रघुवंशी पर और कसा कानूनी शिकंजा, पति की हत्या मामले में सामने आया बड़ा अपडेट

Sonam Raghuvanshi - एमपी के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर मामले में उसकी पत्नी सोनम के खिलाफ कानूनी शिकंजा और कसता जा रहा है।

इंदौर

deepak deewan

Aug 20, 2025

Sonam Raghuvanshi tightens legal grip in husband's murder case
Sonam Raghuvanshi tightens legal grip in husband's murder case (file photo)

Sonam Raghuvanshi - एमपी के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर मामले में उसकी पत्नी सोनम के खिलाफ कानूनी शिकंजा और कसता जा रहा है। मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड का चालान पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। एसआईटी अधिकारियों के अनुसार 8-10 दिनों में कोर्ट में चालान प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मर्डर केस के संबंध में एक और अहम सबूत जुटाने मेघालय की पुलिस इंदौर आई है। पुलिस सोनम रघुवंशी द्वारा खरीदी गए मोबाइल के संबंध में दुकानदारों से पूछताछ कर रही है।

शिलांग पुलिस का दावा है कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही शिलांग में हत्या कराई थी। पुलिस मामले का एक और अहम सबूत जुटाने मंगलवार शाम को इंदौर आई और बुधवार को सुबह से ही मोबाइल दुकानदारों से पूछताछ करने में लगी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में कड़ी कार्रवाई, दो अधिकारियों को निलंबित किया, तीन अन्य पर भी लटकी तलवार
भोपाल
Two officers suspended for insulting the tricolor in MP

तीन मोबाइल हेंड सेट के बिल मिले

इंदौर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार राजा रघुवंशी की हत्या के दौरान जो मोबाइल इस्तेमाल किए गए थे, उनसे संबंधित कुछ सुराग हाथ लगे हैं। शिलांग पुलिस के लिए ये अहम सबूत साबित हो सकते हैं इसलिए अधिकारी दुकानदारों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस को आरोपियों के पास तीन मोबाइल हेंड सेट के बिल मिले थे।

1 सितंबर को पेश किया जा सकता है चालान

इधर राजा रघुवंशी हत्याकांड में कोर्ट में चालान पेश किए जाने पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। शिलॉन्ग पुलिस अधिकारियों के अनुसार इसकी पूरी तैयारी है। केस का 1 सितंबर को चालान पेश किया जा सकता है। मेघालय पुलिस अधिकारियों की टीम का यह भी दावा है कि सोनम रघुवंशी सहित सभी आरोपियोें को सजा दिलाने के लिए उनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया इस्तीफा, पार्टी में मची खलबली
समाचार
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2025 03:20 pm

Published on:

20 Aug 2025 03:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / सोनम रघुवंशी पर और कसा कानूनी शिकंजा, पति की हत्या मामले में सामने आया बड़ा अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.