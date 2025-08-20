सोनम रघुवंशी पर और कसा कानूनी शिकंजा, पति की हत्या मामले में सामने आया बड़ा अपडेट

Sonam Raghuvanshi - एमपी के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर मामले में उसकी पत्नी सोनम के खिलाफ कानूनी शिकंजा और कसता जा रहा है। मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड का चालान पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। एसआईटी अधिकारियों के अनुसार 8-10 दिनों में कोर्ट में चालान प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मर्डर केस के संबंध में एक और अहम सबूत जुटाने मेघालय की पुलिस इंदौर आई है। पुलिस सोनम रघुवंशी द्वारा खरीदी गए मोबाइल के संबंध में दुकानदारों से पूछताछ कर रही है।