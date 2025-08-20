सोनम रघुवंशी पर और कसा कानूनी शिकंजा, पति की हत्या मामले में सामने आया बड़ा अपडेट

Sonam Raghuvanshi - एमपी के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर मामले में उसकी पत्नी सोनम के खिलाफ कानूनी शिकंजा और कसता जा रहा है। मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड का चालान पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। एसआईटी अधिकारियों के अनुसार 8-10 दिनों में कोर्ट में चालान प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मर्डर केस के संबंध में एक और अहम सबूत जुटाने मेघालय की पुलिस इंदौर आई है। पुलिस सोनम रघुवंशी द्वारा खरीदी गए मोबाइल के संबंध में दुकानदारों से पूछताछ कर रही है।
शिलांग पुलिस का दावा है कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही शिलांग में हत्या कराई थी। पुलिस मामले का एक और अहम सबूत जुटाने मंगलवार शाम को इंदौर आई और बुधवार को सुबह से ही मोबाइल दुकानदारों से पूछताछ करने में लगी है।
इंदौर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार राजा रघुवंशी की हत्या के दौरान जो मोबाइल इस्तेमाल किए गए थे, उनसे संबंधित कुछ सुराग हाथ लगे हैं। शिलांग पुलिस के लिए ये अहम सबूत साबित हो सकते हैं इसलिए अधिकारी दुकानदारों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस को आरोपियों के पास तीन मोबाइल हेंड सेट के बिल मिले थे।
इधर राजा रघुवंशी हत्याकांड में कोर्ट में चालान पेश किए जाने पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। शिलॉन्ग पुलिस अधिकारियों के अनुसार इसकी पूरी तैयारी है। केस का 1 सितंबर को चालान पेश किया जा सकता है। मेघालय पुलिस अधिकारियों की टीम का यह भी दावा है कि सोनम रघुवंशी सहित सभी आरोपियोें को सजा दिलाने के लिए उनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं।