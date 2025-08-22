Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

भारी पड़ी दोस्ती, राजा रघुवंशी हत्याकांड में फंसे दो और युवक

Sonam Raja case- इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में दो और युवक फंस गए हैं। ये दोनों सोनम रघुवंशी के कथित प्रेमी राज कुशवाहा के दोस्त बताए जाते हैं।

इंदौर

deepak deewan

Aug 22, 2025

Two more youths trapped in Indore's Raja Raghuvanshi murder case
Two more youths trapped in Indore's Raja Raghuvanshi murder case (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Sonam Raja case- इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में दो और युवक फंस गए हैं। ये दोनों सोनम रघुवंशी के कथित प्रेमी राज कुशवाहा के दोस्त बताए जाते हैं। पुलिस का मानना है कि दोनों युवकों ने फरारी के समय उसकी सहायता की थी हालांकि पूछताछ में दोनों ने इससे इंकार किया। राज के दोस्तों ने उसके सोनम से संबंध की जानकारी होने से भी इंकार किया है और कहा है कि एक ही कॉलोनी में रहने के कारण दोस्ती हुई थी। सोनम पर राज के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि उन्हें राज के सोनम से रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था।

शिलांग पुलिस को राजा रघुवंशी हत्याकांड का 1 सितंबर को कोर्ट में चालान पेश करने की तैयारी में लगी है। एसआईटी के अधिकारी अभी इंदौर आए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने राज कुशवाहा के दोस्तों से पूछताछ की जोकि फरारी के समय उसके संपर्क में रहे थे।

शिलांग पुलिस ने राज के दोस्त भरत जाधव और अभिषेक मोरे से पूछताछ की। दोनों को इंदौर क्राइम ब्रांच में बुलाकर पूछताछ की गई। भरत और अभिषेक ने पुलिस को बताया कि एक ही कॉलोनी में रहने के कारण राज से दोस्ती हो गई थी। उससे सोनम से रिश्ते को लेकर कभी कोई बात नहीं हुई। राज किसी प्लायवुड कंपनी में नौकरी करता है, यह बात पता थी। पूछताछ के बाद दोनों की बातों से पुलिस अधिकारी संतुष्ट भी हुए हैं।

ये भी पढ़ें

भोपाल के विधायक आरिफ मसूद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भोपाल
Important decision of Supreme Court in Bhopal MLA Arif Masood case

तीनों के खिलाफ नए सबूत जुटाने का प्रयास

बताया जा रहा है कि शिलांग पुलिस हत्याकांड में सबूत मिटाने के तीन आरोपियों शिलोम जेम्स, भूपेंद्र भदौरिया और बलवीर अहिरवार की जमानत निरस्त कराने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए तीनों के खिलाफ नए सबूत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

एमपी के वरिष्ठ अफसरों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल, मुख्य सचिव का एक दावेदार कम हुआ
भोपाल
IAS Alka upadhyay

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 08:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / भारी पड़ी दोस्ती, राजा रघुवंशी हत्याकांड में फंसे दो और युवक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.