भारी पड़ी दोस्ती, राजा रघुवंशी हत्याकांड में फंसे दो और युवक

Sonam Raja case- इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में दो और युवक फंस गए हैं। ये दोनों सोनम रघुवंशी के कथित प्रेमी राज कुशवाहा के दोस्त बताए जाते हैं। पुलिस का मानना है कि दोनों युवकों ने फरारी के समय उसकी सहायता की थी हालांकि पूछताछ में दोनों ने इससे इंकार किया। राज के दोस्तों ने उसके सोनम से संबंध की जानकारी होने से भी इंकार किया है और कहा है कि एक ही कॉलोनी में रहने के कारण दोस्ती हुई थी। सोनम पर राज के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि उन्हें राज के सोनम से रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था।
शिलांग पुलिस को राजा रघुवंशी हत्याकांड का 1 सितंबर को कोर्ट में चालान पेश करने की तैयारी में लगी है। एसआईटी के अधिकारी अभी इंदौर आए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने राज कुशवाहा के दोस्तों से पूछताछ की जोकि फरारी के समय उसके संपर्क में रहे थे।
शिलांग पुलिस ने राज के दोस्त भरत जाधव और अभिषेक मोरे से पूछताछ की। दोनों को इंदौर क्राइम ब्रांच में बुलाकर पूछताछ की गई। भरत और अभिषेक ने पुलिस को बताया कि एक ही कॉलोनी में रहने के कारण राज से दोस्ती हो गई थी। उससे सोनम से रिश्ते को लेकर कभी कोई बात नहीं हुई। राज किसी प्लायवुड कंपनी में नौकरी करता है, यह बात पता थी। पूछताछ के बाद दोनों की बातों से पुलिस अधिकारी संतुष्ट भी हुए हैं।
बताया जा रहा है कि शिलांग पुलिस हत्याकांड में सबूत मिटाने के तीन आरोपियों शिलोम जेम्स, भूपेंद्र भदौरिया और बलवीर अहिरवार की जमानत निरस्त कराने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए तीनों के खिलाफ नए सबूत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।