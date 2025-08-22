भारी पड़ी दोस्ती, राजा रघुवंशी हत्याकांड में फंसे दो और युवक

Sonam Raja case- इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में दो और युवक फंस गए हैं। ये दोनों सोनम रघुवंशी के कथित प्रेमी राज कुशवाहा के दोस्त बताए जाते हैं। पुलिस का मानना है कि दोनों युवकों ने फरारी के समय उसकी सहायता की थी हालांकि पूछताछ में दोनों ने इससे इंकार किया। राज के दोस्तों ने उसके सोनम से संबंध की जानकारी होने से भी इंकार किया है और कहा है कि एक ही कॉलोनी में रहने के कारण दोस्ती हुई थी। सोनम पर राज के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि उन्हें राज के सोनम से रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था।