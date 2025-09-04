Breaking News in Hindi Today: श्रीमाता वैष्णो देवी यात्रा दसवें दिन भी स्थगित

Live
Breaking News in Hindi Today: जम्मू कश्मीर में प्रतिकूल मौसम के कारण कटरा में श्रीमाता वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 10वें दिन भी अस्थायी रूप से स्थगित रही। अधिकारियों ने कहा कि एहतियात के तौर पर यात्रा स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी मार्गों को आवाजाही के लिए बंद रखा गया है।
आज यानि 04 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।
2025-09-04 08:39:12 am
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) ने एनडीए से की छुट्टी, 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले सियासी समीकरणों में बड़ा बदलाव। ओ पन्नीरसेल्वम भी भाजपा से दूरी बना चुके हैं। क्या ये द्रमुक के लिए फायदेमंद साबित होगा?
2025-09-04 08:36:48 am
कुल्लू के अखाड़ा बाजार इलाके में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। मौके पर प्रशासन ने बचाव कार्य जारी शुरू कर दिए हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
2025-09-04 08:30:08 am
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और राजधानी के कई इलाकों में भारी जलभराव होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुचांया गया है।
2025-09-04 08:26:56 am
कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली देने के विरोध में आज बिहार बंद है। NDA ने बिहार बंद का आव्हान किया है। कार्यकर्ता पटना समेत कई शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं।
2025-09-04 08:19:27 am
GST reform: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी सुधार पर मुहर लगी। अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे। इस पर देश भर के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, जानिए...
2025-09-04 08:18:06 am
India vs Pakistan T20 highest score: Asia Cup 2025 में सबकी नजर एक बार फिर भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले पर होगी। क्या आप जानते हैं कि ये दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी कभी एक-दूसरे के खिलाफ 200 का आंकड़ा नहीं छू सके हैं। 2012 में भारत ने 192 का स्कोर किया था। माना जा रहा है कि इस बार ये रिकॉर्ड टूट सकता है।
2025-09-04 07:59:21 am
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, "पीएम नरेंद्र मोदी अपने वादों पर अडिग हैं। GST दरों में कटौती और प्रक्रिया सुधारों का यह ऐतिहासिक फैसला गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देगा, साथ ही किसानों, MSME, महिलाओं और युवाओं को भी सहारा देगा। व्यवस्था सरल होने से आम नागरिकों पर बोझ कम होगा। छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।
