Breaking News in Hindi Today: श्रीमाता वैष्णो देवी यात्रा दसवें दिन भी स्थगित

Breaking News in Hindi Today: जम्मू कश्मीर में प्रतिकूल मौसम के कारण कटरा में श्रीमाता वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 10वें दिन भी अस्थायी रूप से स्थगित रही। अधिकारियों ने कहा कि एहतियात के तौर पर यात्रा स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी मार्गों को आवाजाही के लिए बंद रखा गया है।

