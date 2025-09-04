Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Live

Breaking News in Hindi Today: श्रीमाता वैष्णो देवी यात्रा दसवें दिन भी स्थगित

04 सितंबर 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Sep 04, 2025

Breaking News in Hindi Today: जम्मू कश्मीर में प्रतिकूल मौसम के कारण कटरा में श्रीमाता वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 10वें दिन भी अस्थायी रूप से स्थगित रही। अधिकारियों ने कहा कि एहतियात के तौर पर यात्रा स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी मार्गों को आवाजाही के लिए बंद रखा गया है।

आज यानि 04 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।

प्रमुख घटनाएँ

इस राज्य में बड़ी पार्टी ने BJP गठबंधन का छोड़ा साथ, जानें लोकसभा में AMMK के कितने सदस्य?
पूरा पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से भूस्खलन
पूरा पढ़ें
दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में जलभराव
पूरा पढ़ें
बिहार आज बंद, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
पूरा पढ़ें
वित्त मंत्री निर्मला बोलीं- ‘GST रिफॉर्म का ट्रंप टैरिफ से कनेक्शन नहीं’, जानिए देश भर के नेताओं ने क्या कहा?
पूरा पढ़ें
क्या भारत-पाकिस्तान मैच में इस बार टूटेगा ये 13 साल पुराना रिकॉर्ड?
पूरा पढ़ें
GST दरों में कटौती से गरीब, मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत
पूरा पढ़ें

2025-09-04 08:39:12 am

इस राज्य में बड़ी पार्टी ने BJP गठबंधन का छोड़ा साथ, जानें लोकसभा में AMMK के कितने सदस्य?

तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) ने एनडीए से की छुट्टी, 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले सियासी समीकरणों में बड़ा बदलाव। ओ पन्नीरसेल्वम भी भाजपा से दूरी बना चुके हैं। क्या ये द्रमुक के लिए फायदेमंद साबित होगा?

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-04 08:36:48 am

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से भूस्खलन

कुल्लू के अखाड़ा बाजार इलाके में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। मौके पर प्रशासन ने बचाव कार्य जारी शुरू कर दिए हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

2025-09-04 08:30:08 am

दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में जलभराव

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और राजधानी के कई इलाकों में भारी जलभराव होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुचांया गया है।

2025-09-04 08:26:56 am

बिहार आज बंद, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली देने के विरोध में आज बिहार बंद है। NDA ने बिहार बंद का आव्हान किया है। कार्यकर्ता पटना समेत कई शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं।

2025-09-04 08:19:27 am

वित्त मंत्री निर्मला बोलीं- ‘GST रिफॉर्म का ट्रंप टैरिफ से कनेक्शन नहीं’, जानिए देश भर के नेताओं ने क्या कहा?

GST reform: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी सुधार पर मुहर लगी। अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे। इस पर देश भर के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, जानिए...

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-04 08:18:06 am

क्या भारत-पाकिस्तान मैच में इस बार टूटेगा ये 13 साल पुराना रिकॉर्ड?

India vs Pakistan T20 highest score: Asia Cup 2025 में सबकी नजर एक बार फिर भारत बनाम पाकिस्‍तान मुकाबले पर होगी। क्‍या आप जानते हैं कि ये दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी कभी एक-दूसरे के खिलाफ 200 का आंकड़ा नहीं छू सके हैं। 2012 में भारत ने 192 का स्‍कोर किया था। माना जा रहा है कि इस बार ये रिकॉर्ड टूट सकता है।

पूरी खबर यहां पढ़ें

2025-09-04 07:59:21 am

GST दरों में कटौती से गरीब, मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, "पीएम नरेंद्र मोदी अपने वादों पर अडिग हैं। GST दरों में कटौती और प्रक्रिया सुधारों का यह ऐतिहासिक फैसला गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देगा, साथ ही किसानों, MSME, महिलाओं और युवाओं को भी सहारा देगा। व्यवस्था सरल होने से आम नागरिकों पर बोझ कम होगा। छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Sept 2025 08:40 am

Published on:

04 Sept 2025 08:15 am

Hindi News / National News / Breaking News in Hindi Today: श्रीमाता वैष्णो देवी यात्रा दसवें दिन भी स्थगित

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Breaking: पलामू में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, दो जवान शहीद; एक की हालत गंभीर

राष्ट्रीय

इस राज्य में बड़ी पार्टी ने BJP गठबंधन का छोड़ा साथ, जानें लोकसभा में AMMK के कितने सदस्य?

राष्ट्रीय

Monsoon का रौद्र रूप: 4, 5, 6, 7 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, कई राज्यों में स्कूल बंद, बाढ़ से पंजाब में हाहाकार

heavy rain warning
राष्ट्रीय

वित्त मंत्री निर्मला बोलीं- ‘GST रिफॉर्म का ट्रंप टैरिफ से कनेक्शन नहीं’, जानिए देश भर के नेताओं ने क्या कहा?

Nirmala Sitharaman's reaction on GST reforms
राष्ट्रीय

जलप्रलय… ! उत्तर भारत की नदियों में बाढ़ से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में हाहाकार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट