राष्ट्रीय

Live

Breaking News in Hindi Today: आरसीबी देगी 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद

30 अगस्त 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़े।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Aug 30, 2025

Breaking News in Hindi Today: आईपीएल फ्रैंचाइज़ी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने इस साल टीम के विजय जुलूस के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए 11 लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आरसीबी ने भावकु पोस्ट में कहा कि, “हमने आरसीबी परिवार के ग्यारह सदस्यों को खो दिया, वे हमारा हिस्सा थे। हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी टीम को अद्वितीय बनाने वाली चीज़ों का हिस्सा थे। उनकी अनुपस्थिति हम सभी की यादों में हमेशा रहेगी। उनकी रिक्त जगह को कोई भी मदद कभी नहीं भर सकती। लेकिन एक पहले कदम के रूप में, और गहरे सम्मान के साथ, उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए देने का फैसला किया है।

प्रमुख घटनाएँ

दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस, उद्यान ​बंद
क्या 1 सितंबर से काम करना बंद कर देगा Paytm UPI? गूगल प्ले से आया यह नोटिफिकेशन
कांग्रेेस सांसद प्रियंका गांधी आ सकती हैं जयपुर!
रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में पीएम मोदी से मिलने आएंगे भारत
पीएम मोदी बुलेट ट्रेन से सेंडाइ पहुंचे
Asia Cup 2025 के लिए चुने गए ये 5 भारतीय खिलाड़ी नहीं जाएंगे यूएई, BCCI ने दिया बड़ा अपडेट
जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंड्स्लाइड से 7 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई लोग
बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान: PoK भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए
बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' अंतिम चरण में
दिल्ली में कालका जी मंदिर के सेवादार को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, सामने आई वजह
रामसेतु को लेकर केंद्र को नोटिस जारी, SC ने 4 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब, क्या है रामसेतु का इस्लाम से कनेक्शन?
Bomb Blast: केरल में बम विस्फोट, कई मकानें क्षतिग्रस्त; शव के उड़े चिथड़े
भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान, विदेश मंत्री बोले- हम जम्मू-कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार
खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित
IMD Alert: कहर बनकर बरस रही मानसूनी बारिश, स्कूल-कॉलेज सब बंद, इन तारीखों तक राहत नहीं
पीएम मोदी दो दिवसीय चीन दौरे पर 31 अगस्त को जाएंगे
मोदी और क्लार्क शेम ऑन यू … थप्पड़ कांड को 17 साल बाद जिंदा करने पर भड़कीं श्रीसंत की पत्नी, बोलीं- मासूम बच्चों को भी…
पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों से की चर्चा
पीवी सिंधु के करियर का सबसे खराब साल, एक के बाद एक 13 मुक़ाबले हारे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इतिहास रचने से भी चूकीं
2025-08-30 10:58:31 am

दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस, उद्यान ​बंद

नई दिल्ली में मथुरा रोड स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को आज से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से आगंतुकों के लिए बंद किया गया है। दो नमूनों में H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उद्यान को अस्थायी रूप से बंद कर ​करने का निर्णय लिया गया है।

2025-08-30 10:51:05 am

2025-08-30 10:36:44 am

क्या 1 सितंबर से काम करना बंद कर देगा Paytm UPI? गूगल प्ले से आया यह नोटिफिकेशन

Paytm UPI News: गूगल प्ले से आए एक नोटिफिकेशन ने पेटीएम यूजर्स को डरा दिया है। उन्हें लग रहा है कि 1 सितंबर से पेटीएम यूपीआई बंद हो जाएगा। पेटीएम ने इस मामले में स्टेटमेंट जारी किया है।

2025-08-30 10:30:39 am

कांग्रेेस सांसद प्रियंका गांधी आ सकती हैं जयपुर!

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का सितंबर के पहले हफ्ते में जयपुर दौरे पर आ सकती हैं। वोटर लिस्ट गड़बड़ी के खिलाफ जयपुर में प्रस्तावित रैली में प्रियंका गांधी के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने केसी वेणुगोपाल से चर्चा की है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस देश के हर राज्य की राजधानी में रैली कर रही है।

2025-08-30 10:05:24 am

रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में पीएम मोदी से मिलने आएंगे भारत

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के दौरे के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें भारत आने का न्यौता दिया था, जिससे पुतिन ने स्वीकार किया था। अब पुतिन के भारत दौरे से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

2025-08-30 09:59:04 am

पीएम मोदी बुलेट ट्रेन से सेंडाइ पहुंचे

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के दौरान बुलेट ट्रेन से टोक्यो से सेंडाइ पहुँचे। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा भी उनके साथ मौजूद रहे। जापान के सेंडाइ पहुंचने पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मोदी सैन स्वागत’ के नारे लगाकर उनका अभिवादन किया।

2025-08-30 09:53:59 am

Asia Cup 2025 के लिए चुने गए ये 5 भारतीय खिलाड़ी नहीं जाएंगे यूएई, BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

Asia Cup 2025 का आगाज होने में अब करीब डेढ़ सप्‍ताह बचा है। इसके लिए भारतीय टीम की घोषणा काफी पहले ही कर दी गई है, लेकिन अब बीसीसीआई ने टीम के यूएई रवाना होने से पहले बड़ा अपडेट दिया है।

2025-08-30 09:51:43 am

जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंड्स्लाइड से 7 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई लोग

Reasi Landslide: जम्मू-कश्मीर के रियासी में भूस्खलन से 7 लोगों की मौत हो गई।

2025-08-30 09:39:02 am

बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान: PoK भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए

बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती ने कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य PoK को पुनः प्राप्त करना है। PoK वापस लेते ही हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उन्होने कहा कि जो लोग भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और साहस पर सवाल उठाते हैं वे राजनीति के भी काबिल नहीं हैं। आतंकवाद का पोषण कर रहा पाकिस्तान आतंकवाद के कारण एक दिन खुद ही खत्म हो जाएगा।

2025-08-30 09:31:46 am

बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' अंतिम चरण में

बिहार में महागठबंधन की 'वोटर अधिकार यात्रा' का आयोजन किया जा रहा है। अंतिम चरण में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ आज समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हुए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यात्रा को लेकर एनडीए में बेचैनी है और भाजपा घबराई हुई है। वे अब कुछ भी कर लें लेकिन यह लोग बिहार में सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं। पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर उन्होंने कहा, कि ये लोग तो शुरूआत से ही हिंसक हैं और इसी तरह का काम करते हैं।

2025-08-30 09:19:55 am

दिल्ली में कालका जी मंदिर के सेवादार को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, सामने आई वजह

दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में एक सेवादार की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार दर्शन के लिए लाइन में लगने और भीड़ प्रबंधन को लेकर विवाद बड़ा था।

2025-08-30 09:18:28 am

रामसेतु को लेकर केंद्र को नोटिस जारी, SC ने 4 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब, क्या है रामसेतु का इस्लाम से कनेक्शन?

रामसेतु को लेकर बीजेपी के फायरब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मोदी सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। राम सेतु का एक कनेक्शन इस्लाम से भी है। 

2025-08-30 09:17:03 am

Bomb Blast: केरल में बम विस्फोट, कई मकानें क्षतिग्रस्त; शव के उड़े चिथड़े

केरल के कन्नूर में भीषण बम विस्फोट से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। घटनास्थल पर शव के चिथड़े बिखरे मिले हैं, जिससे विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस को शक है कि यह देसी बम बनाने के दौरान हुआ हादसा है, और जांच जारी है।

2025-08-30 08:56:25 am

भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान, विदेश मंत्री बोले- हम जम्मू-कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर भारत से बातचीत की गुहार लगाई है! हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तान विदेश मंत्री का यह बयान आया है।

2025-08-30 08:43:33 am

खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

जम्मू कश्मीर के कटरा क्षेत्र में माता वैष्णो देवी यात्रा खराब मौसम के कारण आज भी स्थगित की गई है। कटरा क्षेत्र की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित अधकुंवारी मंदिर जाने वाले मार्ग पर बादल फटने और भूस्खलन के कारण 34 तीर्थयात्रियों की मौत हुई और 18 अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। क्षेत्र में हालात सामान्य करने में प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है।

2025-08-30 08:37:17 am

IMD Alert: कहर बनकर बरस रही मानसूनी बारिश, स्कूल-कॉलेज सब बंद, इन तारीखों तक राहत नहीं

देशभर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। सितंबर महीने में भी बारिश अपना रौद्र रूप दिखाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2025-08-30 08:35:45 am

पीएम मोदी दो दिवसीय चीन दौरे पर 31 अगस्त को जाएंगे

पीएम नरेंद्र मोदी 31 अगस्त और एक सितंबर को चीन के दौरे पर रहेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमंत्रण पर पीएम मोदी शंघाई परिषद SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के लिए चीन के तियानजिन शहर का दौरा करेंगे।

2025-08-30 08:27:49 am

मोदी और क्लार्क शेम ऑन यू … थप्पड़ कांड को 17 साल बाद जिंदा करने पर भड़कीं श्रीसंत की पत्नी, बोलीं- मासूम बच्चों को भी…

 श्रीसंत की पत्नी ने 17 साल बाद आईपीएल के थप्‍पड़ कांड का वीडियो को फिर से सामने लाने पर ललित मोदी और क्लार्क की जमकर आलोचना की है। उन्‍होंने कहा कि ललित मोदी और माइकल क्लार्क ऑफिशियल आपको शर्म आनी चाहिए। यह बेहद घिनौना, निर्दयी और अमानवीय है।

2025-08-30 08:25:45 am

पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों से की चर्चा

पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों के साथ बातचीत की। टोक्यो में 16 प्रान्तों के राज्यपालों से मुलाकात कर और राज्य-प्रान्त सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होने साझा प्रगति के लिए 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई राज्य-प्रान्त साझेदारी पहल के तहत कार्रवाई करने का भी आग्रह किया। प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, कौशल, स्टार्ट-अप और लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में भारतीय राज्यों और जापानी प्रान्तों के बीच बढ़ती साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा हुई ।

2025-08-30 08:05:15 am

पीवी सिंधु के करियर का सबसे खराब साल, एक के बाद एक 13 मुक़ाबले हारे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इतिहास रचने से भी चूकीं

वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु का रिकॉर्ड शानदार रहा है। वे अबतक पांच पदक जीत चुकी हैं। लेकिन क्वार्टर फाइनल में मिली हार के साथ वे महिला सिंगल्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनने से चूक गईं।

