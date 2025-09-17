Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Breaking News in Hindi Today: पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे

17 सितंबर 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Sep 17, 2025

Breaking News: आज की ताज़ा खबरें

9.31 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश दौरे पर जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि कल पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। जहां वे प्रदेश के विकास के नए कीर्तिमान और सेवा पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। कॉटन उद्योग के लिए, कपास उद्पादक किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से धार जिले में भी कार्यक्रम होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है ऐसे में प्रदेश के विकास में उनका यह दौरा मील का पत्थर साबित होगा।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं

9.52 AM: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। खरगे ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की है।

पीएम मोदी ने देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की दी शुभकामनाएं

9.48 AM: पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर 'देशभर के अपने परिवारजनों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सृष्टि के शिल्पकार की विशेष आराधना के इस पावन अवसर पर नवसृजन में जुटे सभी कर्मयोगियों को मेरा हृदय से अभिनंदन। आपकी प्रतिभा और परिश्रम सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारतवर्ष के निर्माण में बहुत मूल्यवान है।'

लोकसभा स्पीकर बिरला ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं

8.46 AM: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होने ट्वीट किया "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस पर अनंत शुभकामनाएं। आपके कुशल नेतृत्व में देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। मातृभूमि के प्रति आपका अद्वितीय समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणास्त्रोत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य और चिरायु प्रदान करें।"

श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर शुरू

8.42 AM: जम्मू कश्मीर के कटरा में विनाशकारी भूस्खलन के कारण पिछले 22 दिनों से स्थगित रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर शुरू हुई है। श्रद्धालु 'जय माता दी' का उद्घोष करते हुए यात्रा पर रवाना हुए। भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए।

राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई

8.27 AM: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करते हुए लिखा, "भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहें तथा अपने अद्वितीय नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों पर पहुंचाएं।"

पीएम मोदी को जन्मदिन पर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी शुभकामनाएं

8.24 AM: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, "अभी-अभी अपने मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं! वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद!"

पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन आज, भाजपा का 'सेवा पखवाड़ा' शुरू

8.21 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 75 वर्ष के हो गए। भाजपा ने पार्टी के प्रमुख नेता पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े से भी अधिक समय तक चलने वाला "सेवा पखवाड़ा" शुरू किया है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर वाराणसी में गंगा आरती की गई।

