Breaking News in Hindi Today: पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे

9.31 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश दौरे पर जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि कल पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। जहां वे प्रदेश के विकास के नए कीर्तिमान और सेवा पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। कॉटन उद्योग के लिए, कपास उद्पादक किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से धार जिले में भी कार्यक्रम होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है ऐसे में प्रदेश के विकास में उनका यह दौरा मील का पत्थर साबित होगा।