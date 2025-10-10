पत्रिका पड़ताल: खतरे में मासूमों की जान, इस जिले में बगैर पर्चे के मिल रहा ‘कफ सिरप’

MP News:एमपी के सतना जिले में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। गुरुवार को पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि शहरों में डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं दी जा रही, वहीं ग्रामीण इलाकों में मेडिकल स्टोर्स पर बिना पर्ची के ही बच्चों को खांसी की सिरप और अन्य दवाएं थमा दी जा रही हैं। यह चलन न सिर्फ नियमों की अनदेखी है, बल्कि मासूमों की जान के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। पत्रिका रिपोर्टर ने सबसे पहले सतना शहर के अस्पताल चौराहे स्थित भारत मेडिकल और रामा मेडिकल स्टोर्स में ग्राहक बनकर बच्चों की खांसी की सिरप मांगी।