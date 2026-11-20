चमत्कारजी जैन मंदिर सवाई माधोपुर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक आकर्षण है। श्री आदिनाथ भगवान को समर्पित यह मंदिर चार सौ साल से अधिक पुराना माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार, मंदिर में बहुत चमत्कारी शक्तियां हैं, इसलिए इसका नाम "चमत्कार मंदिर" रखा गया था। कई जैन भक्त, वर्ष भर इस स्थान पर देवता की पूजा करने आते हैं। शरद पूर्णिमा पर वार्षिक मेले के आयोजन के लिए भी यह मंदिर प्रसिद्ध है। चमत्कार जी जैन मंदिर उन कई पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, जो यहाँ इस जगह के जादुई और अलौकिक वातावरण का अनुभव करने आते हैं।

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