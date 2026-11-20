इस दिवाली जानें क्या है ख़ास, ऑफर्स, सेल, पूजा विधि और सौभाग्य प्राप्ति के उपाय (पूजा)

दीपावली हिन्दुओं का बहुत बड़ा त्यौंहार है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न के रूप में मनाया जाता हैं। दीपावली को लक्ष्मी जी और घर में सुख समृद्धि वैभव का प्रतीक माना जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ ही घरों में सजावटें की जाती है। इस दिन मान्यता है की भगवान श्री राम चंद्र जी रावण को मारकर आये थे और लंका विजय के जश्न में पूरी अयोध्या नगरी में जश्न मनाया गया था। दिवाली इस बार 19 अक्टूबर गुरूवार को है।

इसदिन राम चंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या नगरी आये थे। यह पर्व दशहरे के 20 दिन बाद अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। इस दिन सभी प्रकार के व्यापार में भारी उछाल देखने को मिलता है। सभी कंपनियां अपने उत्पाद पर भारी डिस्काउंट देती है। कंपनियां सेल निकालती है और प्रत्येक उत्पाद पर ऑफर्स चलाती है। दीपावली से ठीक दो दिन पहले धन तेरस आती है। इस दिन सबसे रिकॉर्ड खरीददारी होती है। दिवाली पर आतिशबाजी का अपना एक अलग ही अंदाज होता है। बच्चे से लेकर बड़ों तक यह त्योंहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है।

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