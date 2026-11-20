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महाशक्तिशाली और अदृश्य दुश्मन कोविड-19 के खिलाफ डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, पुलिस, सफाई कर्मचारी, मीडिया, आवश्यक सेवा आपूर्ति में जुटे लोग यौद्धा की तरह लड़ रहे हैं। सैन्य लड़ाकों की तरह उनके लिए परिवार से ऊपर देश है। कर्मवीर अवॉर्ड उनके इसी शौर्य और अनथक प्रयासों को सलामी देने का सशक्त और भावनात्मक माध्यम है। ऐसे कर्मवीरों की शौर्य गाथा आप और स्वयं यौद्धा हम तक पहुंचाएं। नीचे दिए लिंक को Click कर पूरी सूचना भेजें। आप kva@patrika.com
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