वाराणसी. काशी को महादेव की नगरी कहते हैं। ये ऐसी नगरी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है, मल्लिकार्जुन महादेव का मंदिर। इसे वाराणसी का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि 84 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचने की वजह से इंसान को 84 लाख योनियों (जीवन) से मुक्ति मिलती है। खास बात ये है कि यहां स्थापित मां काली को आज भी चढ़ावे के रूप में जीभ चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि जिस भक्त की वाणी लड़खड़ाती हो, तुतलाना या चोट लगी हो तो यहां चांदी की जीभ चढ़ाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यहीं नहीं, मंदिर में कृष्णा और गंगा नदी का जलस्रोत भी मौजूद है।

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