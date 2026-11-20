प्रहलाद सिंह पटेल निर्वाचन क्षेत्र : दमोह (मध्य प्रदेश)दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी ( भा.ज.पा.)ईमेल : prahladp[AT]sansad[DOT]nic[DOT]in पिता का नाम श्री मुलायम सिंह पटेलमाता का नाम श्रीमती यशोदाबाई पटेलजन्म तिथि 28/06/1960जन्म स्थान गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)वैवाहिक स्थिति विवाहितविवाह की तिथि 02/12/1991पति/पत्नी का नाम श्रीमती पुष्पलता सिंह पटेलपुत्रों की संख्या 1पुत्रियों की संख्या 2शैक्षिकयोग्यता बी.एससी, एलएलबी, एमए (दर्शनशास्त्र), आदर्श विज्ञान महाविद्यालय तथा यू.टी.डी. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (मध्य प्रदेश) से शिक्षा ग्रहण कीव्यवसाय कृषकस्थायी पता एफ -23, सैनिक सोसायटी, शक्ति नगर,जबलपुर - 482002, मध्य प्रदेशदूरभाष: (0761) 2426670, 09425155511 (मो.)ई/6, जटा शंकर रोड,दमोह-470661, मध्य प्रदेश09425155511वर्तमान पता 7-बी, जनपथ,नई दिल्ली - 110001दूरभाष: (011) 23017383, 09096397307 (मो)जिन पदों पर कार्य किया1982 जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा बी.जे.वाई. एम.1986-90 सचिव, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) मध्य प्रदेशमहासचिव, युवा मोर्चा, भा.ज.पा., मध्य प्रदेश1989 नौवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित1990-91 सदस्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति संबंधी स्थायी समितिसदस्य, परामर्शदात्री समित, कृषि मंत्रालय1996 ग्यारहवीं लोक सभा के लिए पुन: निर्वाचित (दूसरा कार्यकाल)सचेतक भाजपा संसदीय दल, लोक सभासदस्य, शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समितिसदस्य, विशेषाधिकार समितिसदस्य, परामर्शदात्री समिति, कृषि मंत्रालय1999 तेरहवीं लोक सभा के लिए पुन: निर्वाचित (तीसरा कार्यकाल)1999-2000 सदस्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समितिसदस्य, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी स्थायी समिति2000-2003 सदस्य, परामर्शदात्री समिति, खान और खनिज मंत्रालय24 मई 2003 कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्रीराष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता मजदूर महासंघ और भारतीय जनता मजदूर मोर्चामई, 2014 सोलहवीं लोक सभा के लिए पुन:निर्वाचित (चौथा कार्यकाल)14 अगस्त 2014 से सदस्य, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति1 सितम्बर 2014 से सदस्य, सरकारी आश्वासनों संबंधी समितिसदस्य, ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समितिसदस्य, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की कार्यकारिणी परिषदसदस्य, परामर्शदात्री समिति, श्रम और रोजगार मंत्रालय सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापनर्मदा सेवा संस्थान मसन्धा, तहसील-बहोरीबंद, जिला कटनी के संस्थापक; विभिन्न रक्तदान और नेत्रदान शिविरों और गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए विभिन्न कक्षाओं और व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रमों का आयोजन करना; सदस्य, मूल्य आधारित शाकाहारी जीवन शैली और पूर्ण मद्यनिषेद को बढ़ावा देने हेतु वेजिटेरियन काउंसिल कमेटी; निर्विकार पथ के गुरू श्री श्री बाबा श्री के मार्गदशन में भारतीय संस्कृति के संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और खेलों के विकास के प्रति पूर्णत: समर्पित विशेष अभिरुचिनिर्विकार पथ के द्वारा लोगों की जीवन शैली में सुधार खेलकूद और क्लबकबड्डी, वालीबॉल और एथलेटिक्स; सहयोग क्रीड़ा मंडल, गोटेगांव अन्य जानकारीअध्यक्ष, छात्र संघ, जबलपुर (गवर्नमेंट साइंस कॉलेज मध्य प्रदेश (1980-81); पवित्र नदी नर्मदा की परिक्रमा पूरी की (पहली बार)(1994-96); महानिदेशक, नेहेरू युवा केन्द्र संगठन; निदेशक, एल.आई.एन.पी.ई. ग्वालियर (1998-99); पवित्र नदी नर्मदा की परिक्रमा पूरी की (दूसरी बार)(2004-05); सदस्य, कोर्ट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय