इस साल 2018 में पितृ पक्ष (Pitru Paksha) 24 सितंबर 2018 दिन सोमवार से शुरू होंगे। ये 8 अक्‍टूबर 2018 दिन साेमवार तक चलेंगे। इन दिनों में हिंदू धर्म में लोग अपने पूर्वजों की आत्‍मा की शांति के लिए श्राध (Shradh) करते हैं। माना जाता है क‍ि जो व्यक्ति पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों का श्राध नहीं करते हैं, उनको पितृ दोष (Pitru Dosh) लगता है।

श्राध (Shradh) ठीक से करने से दूर होता है पितृ दोष (Pitru Dosh)ज्‍योतिष पंकज वशिष्ठ का कहना है क‍ि हिंदू धर्म में पितृ पक्ष (Pitru Paksha) का विशेष महत्‍व है। इन दिनों श्राध (Shradh) करने से पूर्वजों की आत्‍मा को शांति मिलती है। श्राध (Shradh) ठीक से करने से पितृ दोष (Pitru Dosh) दूर होता है। इस साल पितृ पक्ष (Pitru Paksha) 24 सितंबर 2018 दिन सोमवार से शुरू होकर 8 अक्टूबर 2018 दिन सोमवार तक रहेगा।

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