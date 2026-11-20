राजस्थान प्रदेश ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में विशेष पहचान रखता है। लेकिन इसके साथ ही यहां के मंदिर भी देश-दुनिया में विख्यात है। ख़ास बात ये है कि इन मंदिरों की आस्था सिर्फ एक धर्म या समुदाय विशेष की न होकर सभी धर्मों और समुदाय से जुडी है। चाहे राजसमंद स्थित श्रीनाथजी का मंदिर हो या पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर। बांसवाड़ा का त्रिपुर सुंदरी का मंदिर हो या सीकर का खाटूश्याम मंदिर। यहां के हर मंदिर की किसी विशेष कारण से अलग पहचान बनी हुई है, जिसकी वजह से यहां हमेशा ही श्रद्धालुओं का तांता बना रहता है।

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