पानी के लिए छटपटाकर ऊलजलूल बयान दे रहा पाकिस्तान, अब पीएम शाहबाज बोले- दुश्मन को बताना चाहता हूं कि…

एक दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दी थी। उन्होंने सिंधु जल संधि के निलंबन को सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला बताया था। इसके साथ कहा था कि यदि भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के लिए मजबूर किया तो वह पीछे नहीं हटेगा।