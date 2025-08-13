पानी के लिए छटपटाकर ऊलजलूल बयान दे रहा पाकिस्तान, अब पीएम शाहबाज बोले- दुश्मन को बताना चाहता हूं कि…

सिंधु का पानी रोके जाने के फैसले के बाद से पाकिस्तान छटपटा रहा है। इसको लेकर, वह भारत के आगे बेबस हो गया है। यही वजह है कि वहां के बड़े पदों पर बैठे लोगों की बौखलाहट सामने आ रही है।
पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत को गीदड़भभकी दी थी। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सिंधु जल संधि को लेकर भारत के प्रति अपनी बौखलाहट जाहिर की है।
शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं आज दुश्मन को कहना चाहता हूं कि अगर तुम हमारा पानी रोकगे तो ये याद रखना कि तुम पाकिस्तान का एक बूंद भी नहीं छीन सकते।
उन्होंने आगे कहा कि अगर आपने पानी रोकने की कोशिश की तो आपको फिर ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आप कान पकड़कर बैठ जाएंगे।
बता दें कि भारत ने 23 अप्रैल को पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ 1960 में हुए सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद, भारत ने यह साफ कर दिया था कि सिंधु का पानी रोकने की लिए डैम बनाया जाएगा। इस खबर को सुनते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई थी।
तब से पाकिस्तान बार-बार यह कह रहा है कि जल प्रवाह को रोकने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। फलहाल पीएम शरीफ के बयान पर भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
एक दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दी थी। उन्होंने सिंधु जल संधि के निलंबन को सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला बताया था। इसके साथ कहा था कि यदि भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के लिए मजबूर किया तो वह पीछे नहीं हटेगा।
भुट्टो के बयान का अभिनेता से भारतीय जनता पार्टी के नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने मंगलवार को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ सोचा तो भारत एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइलों को दागना शुरू कर देगा।
इसके साथ मिथुन ने यह भी कहा कि इससे भी पाकिस्तान नहीं माना तो एक बांध बनाया जाएगा और 140 करोड़ भारतीय वहां पेशाब करेंगे, उसके बाद उस डैम को खोलकर पड़ोसी देश में सुनामी ला दी जाएगी।
उधर, मुनीर ने अमेरिका में कहा था कि हम भारत द्वारा बांध बनाने का इंतजार करेंगे। जब वे ऐसा करेंगे, तो हम उसे तबाह कर देंगे।
नदी को रोकने की भारतीय साजिशों को विफल करने के लिए हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इसके साथ, मुनीर ने परमाणु हमले की भी धमकी दे डाली।