Operation Sindoor: सीजफायर पर पाकिस्तान ने खोली ट्रंप की पूरी पोल, भारत ने लिए कही ये बात

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता वाले दावे की पाकिस्तान ने पोल खोल दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कबूल किया कि भारत कभी भी दोनों देशों के बीच मुद्दों पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर का प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से आया था, लेकिन इस पर भारत सहमत नहीं हुआ था।