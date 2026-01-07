वेनेजुएला में करीबी ने मादुरो को दिया ‘धोखा’, ट्रंप का साथ देने वाला वो गद्दार कौन? ऑडियो संदेश ने मचाई खलबली!

पहली मादुरो के सत्ता छोडऩे और एक अंतरिम सरकार के गठन की और दूसरे तुर्की या कतर में मादुरो के निर्वासन की। सीआइए ने भी ट्रंप प्रशासन को जो रिपोर्ट दी उसमें रोड्रिग्स को बदली परिस्थितियों में वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाने की बात कही गई जिसके बाद अब डेल्सी रोड्रिग्स ने अंतरिम राष्ट्रपति पद की शपथ भी ले ली है।