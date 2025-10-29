Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Lucky Zodiac Signs : 28 अक्टूबर 2025 के बाद चमक सकती है इन 3 राशियों की किस्मत, शुरू होगा भाग्यशाली दौर

Lucky Zodiac Signs : ज्योतिष भविष्यवाणी 2025: जानें 28 अक्टूबर के बाद वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), और कन्या (Virgo) राशि की किस्मत कैसे चमकेगी। मकर राशि में बढ़ता चंद्रमा लाएगा स्थिरता, सफलता और धन-लाभ का 'भाग्यशाली दौर'।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 29, 2025

Lucky Zodiac Signs

Lucky Zodiac Signs : 28 अक्टूबर 2025 के बाद चमक सकती है इन 3 राशियों की किस्मत, शुरू होगा भाग्यशाली दौर (फोटो सोर्स: AI image@chatgpt)

Lucky zodiac signs after 28 October 2025 : अक्सर कहा जाता है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और इस बार ये बदलाव तीन राशियों के लिए बेहद खास होने वाला है। 28 अक्टूबर 2025 से इनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का एक नया दौर शुरू होगा। कारण है मकर राशि में बढ़ता चंद्रमा जो स्थिरता, मेहनत और सफलता का प्रतीक माना जाता है।

यह ग्रह स्थिति बताती है कि जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, अब उन्हें अपने प्रयासों का फल मिलने वाला है। अब सपने हकीकत में बदलने की शुरुआत होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। चलिए जानते हैं, कौन-सी हैं वो तीन भाग्यशाली राशियां जिनकी तकदीर अब करवट लेने वाली है।

1. वृषभ

    मकर राशि में बढ़ता हुआ अर्धचंद्र आज आपके अंदर फिर से भरोसा जगाएगा वो भरोसा जो आप लगभग खो ही चुके थे। अच्छी बात ये है कि आपने हार नहीं मानी, धैर्य रखा, और अब उसका फल मिलने लगा है। 28 अक्टूबर से चीजें धीरे-धीरे आपके हक में आने लगेंगी।

    अब वक्त है समझने का कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। आप अब तर्क (logic) और अपनी अंदरूनी आवाज (intuition) दोनों के बीच संतुलन बना रहे हैं, और यही आपको सही और समझदारी भरे फ़ैसले लेने में मदद कर रहा है। चाहे बात काम की हो या खुद को बेहतर बनाने की, आज लिए गए कदम आगे चलकर बहुत फायदे देंगे।

    आपने मेहनत की है और अब उसके नतीजे दिखने लगे हैं। बस उसी स्थिर और शांत रफ्तार पर भरोसा बनाए रखें जिसने हमेशा आपका साथ दिया है। इस समय किस्मत और ब्रह्मांड दोनों आपके साथ हैं, वृषभ। मजबूत रहें और आगे बढ़ते रहें।

    2. मिथुन

      28 अक्टूबर को बढ़ता हुआ अर्धचंद्राकार चंद्रमा मकर राशि में है और यह आपको संरचना और क्षमता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब है, मिथुन राशि वालों कि हाल ही में आपको जो प्रेरणा मिली है वह अब साकार होने की राह पर है।

      आप उन्हें हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं और अब आपके पास ऐसा करने की एक योजना है। एक सच्ची, ठोस योजना, और मिथुन राशि वालों, यह आपके लिए एक दुर्लभ चीज है। तो इसे साकार करने के लिए खुद की पीठ थपथपाएं।

      चंद्रमा का यह चरण अनुसरण के महत्व पर प्रकाश डालता है। आप सीख रहे हैं कि सफलता जल्दबाजी से नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि को तब तक परिष्कृत करने से मिलती है जब तक कि वह सही न लगे। इस प्रभाव में आपका हर निर्णय आपको एक मज़बूत और उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करता है।

      3. कन्या

        कन्या राशि वालों के लिए मकर राशि में बढ़ता हुआ अर्धचंद्राकार चंद्रमा आपके लिए बिल्कुल सही लगता है। यह संरचना, उद्देश्य और चीजों को ठीक वैसे ही आकार लेते देखने की संतुष्टि लाता है जैसा आपने उम्मीद की थी। कितनी कन्या राशि! इस दिन, 28 अक्टूबर को, आप देखेंगे कि आपकी सावधानीपूर्वक योजना कैसे स्पष्ट परिणाम लाती है।

        यह ऊर्जा आपको प्रक्रिया में फिर से विश्वास दिलाने में मदद करती है। आप लंबे समय तक काम करते हैं और बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हैं, और ऐसा लगता है कि यही तो ज़रूरी था।

        ब्रह्मांड अब आपके परिश्रम को स्वीकार कर रहा है, नए रास्ते खोल रहा है और अनावश्यक बाधाओं को दूर कर रहा है। आपने जिस भी चीज़ में निवेश किया है, वह ठीक समय पर बढ़ने लगी है।

        ये भी पढ़ें

        Devuthani Ekadashi 2025 : 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा योग में मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी
        धर्म/ज्योतिष
        Devuthani Ekadashi 2025 : 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा योग में मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी
        #Rashifal-2025में अब तक
        Lucky Zodiac Signs

        Lucky Zodiac Signs : 28 अक्टूबर 2025 के बाद चमक सकती है इन 3 राशियों की किस्मत, शुरू होगा भाग्यशाली दौर

        Tarot Card Reading 30 October 2025

        टैरो राशिफल, 30 अक्टूबर 2025 : वृषभ और सिंह राशि के लिए शुभ संकेत, तुला रहें सावधान

        Aaj Ka Rashifal 29 October 2025

        आज का राशिफल, 29 अक्टूबर 2025: मेष, वृषभ, मिथुन सहित सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल

        Masik Rashifal November 2025

        Masik Rashifal November 2025 : मासिक राशिफल नवंबर : मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना

        Tarot Card Reading 29 October 2025

        टैरो राशिफल, 29 अक्टूबर 2025 : गणेश जी का दिन लाएगा सौभाग्य या सावधानी? पढ़ें सभी 12 राशियों के लिए खास भविष्यवाणियां

        Malavya Rajyog 2025

        Shukra Gochar 2025 : इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत, नौकरी में प्रमोशन, धन-दौलत और लग्जरी लाइफ के योग

        Aaj Ka Rashifal 28 October 2025

        Rashifal 28 October : धनु में चंद्रमा का गोचर: किस राशि को मिलेगा सम्मान, किसे मिलेगी तरक्की? 28 अक्टूबर का भविष्यफल

        Shani Dev Margi And Budh Vakri

        Shani Dev Margi And Budh Vakri : शनि और बुध देंगे राहत, नवंबर 2025 से इन 3 राशियों की मुश्किलें हो सकती है खत्म, शुरू होगा नया स्वर्णिम दौर

        Masik Tarot Rashifal November 2025

        Masik Tarot Rashifal November 2025 : नवंबर 2025 टैरो राशिफल: शुक्र के गोचर से तुला से मीन तक सभी राशियों की बदल सकती है किस्मत

        Tarot Card Reading 28 October 2025

        टैरो राशिफल, 28 अक्टूबर 2025 : हनुमान जी की कृपा से मंगलवार को आर्थिक उन्नति के योग, इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

        खबर शेयर करें:

        Join Arovia on WhatsApp

        Published on:

        29 Oct 2025 06:38 pm

        Hindi News / Astrology and Spirituality / Lucky Zodiac Signs : 28 अक्टूबर 2025 के बाद चमक सकती है इन 3 राशियों की किस्मत, शुरू होगा भाग्यशाली दौर

        बड़ी खबरें

        View All

        धर्म/ज्योतिष

        ट्रेंडिंग

        टैरो राशिफल, 30 अक्टूबर 2025 : वृषभ और सिंह राशि के लिए शुभ संकेत, तुला रहें सावधान

        Tarot Card Reading 30 October 2025
        राशिफल

        Dev Uthani Ekadashi : 4 महीने बाद योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु! इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत

        Dev Uthani Ekadashi
        धर्म/ज्योतिष

        Lord Brihaspati: अगर आप चाहते हैं जीवन में सुख-शांति, तो गुरूवार के दिन इस विधि से करें भगवान बृहस्पति की पूजा

        Lord Brihaspati worship,Brihaspati puja for peace,Thursday puja rituals,
        धर्म और अध्यात्म

        Tulsi Vivah 2025 : शादी में बार-बार हो रही देरी? तुलसी विवाह के दिन करें ये खास पूजा, जल्द बन सकता है योग!

        Tulsi Vivah 2025
        धर्म-कर्म

        Devuthani Ekadashi 2025 : 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा योग में मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी

        Devuthani Ekadashi 2025 : 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा योग में मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी
        धर्म/ज्योतिष
        Play Store

        DOWNLOAD ON

        Play Store

        App Store

        DOWNLOAD ON

        App Store

        TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
        Patrika Site Logo

        Trending Topics

        Women's World Cup 2025

        PM Modi

        Bihar Elections 2025

        Top Categories

        राष्ट्रीय

        मनोरंजन

        स्वास्थ्य

        राजस्थान

        मध्य प्रदेश

        Legal

        Grievance Policy

        This website follows the DNPA’s code of conduct

        Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

        Privacy Policy

        About Us

        Code of Conduct

        RSS

        Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.