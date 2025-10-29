Lucky Zodiac Signs : 28 अक्टूबर 2025 के बाद चमक सकती है इन 3 राशियों की किस्मत, शुरू होगा भाग्यशाली दौर

Lucky zodiac signs after 28 October 2025 : अक्सर कहा जाता है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और इस बार ये बदलाव तीन राशियों के लिए बेहद खास होने वाला है। 28 अक्टूबर 2025 से इनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का एक नया दौर शुरू होगा। कारण है मकर राशि में बढ़ता चंद्रमा जो स्थिरता, मेहनत और सफलता का प्रतीक माना जाता है।