Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal, 20 August 2025 : शाम 4:30 से 6:00 बजे का समय है खास, आज शुरू करें कोई भी नया काम, मिलेगा लाभ

आज का कुंभ राशिफल 20 अगस्त 2025 : आज का कुंभ राशिफल (20 अगस्त 2025) आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। चंद्रमा के मिथुन राशि में होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सोच अधिक स्पष्ट होगी। यह दिन रिश्तों को मजबूत करने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 20, 2025

Aaj Ka Kumbh Rashifal 20 August 2025
Aaj Ka Kumbh Rashifal 20 August 2025

Today Aquarius Horoscope, 20 August 2025 : मिथुन राशि में चंद्रमा होने से आपकी जिंदगी में कई अच्छे बदलाव आ सकते हैं। आज आपको अपनी काबिलियत और अंदर की आवाज को लेकर अच्छी बातें पता चल सकती हैं। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी समय बिता सकते हैं। अपनों से बात करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सोच भी ज्यादा साफ होगी, जिससे आप सकारात्मक ढंग से सोच पाएंगे।

आप अपनी काबिलियत के हिसाब से काम चुनें ताकि आपको सफलता मिल सके। इसके अलावा मन की शांति के लिए आप ध्यान भी कर सकते हैं। शाम 4:30 से 6:00 बजे का समय कोई भी नया काम शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही अपनी किस्मत और खुशहाली को बढ़ाने के लिए आज मैरून रंग के कपड़े पहनें।

ये भी पढ़ें

Tarot Rashifal 20 August 2025 : बुध प्रदोष व्रत पर गणेश जी की कृपा, इन 5 राशियों को होगा बंपर फायदा, क्या आपकी राशि है इसमें?
राशिफल
Tarot Rashifal 20 August 2025

आज का आर्थिक कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal​ Financial)

आज आप अपने परिवार की विरासत को लेकर चिंतित हो सकते हैं। अगर आपको पैतृक संपत्ति या परिवार की कोई कलाकृतियां खरीदने का प्रस्ताव मिले तो तब तक मना कर दें जब तक आपको कीमत और उनकी अच्छी देखभाल की पूरी गारंटी न मिल जाए। इस बारे में किसी समझदार व्यक्ति की सलाह क्यों न लें?

आज का करियर कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Career )

आज किसी ऐसे पेशेवर व्यक्ति से मिलने की संभावना है जो आपको प्रेरित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा। संकेत हैं कि वह आपको पेशेवर सफलता की राह पर आगे बढ़ाने के लिए अपने अनुभव साझा करेगा। इसलिए सीखने और लाभ उठाने के इस अवसर को न चूकना आपके हित में होगा।

आज का लव कुंभ राशिफल (Aaj ka Kumbh Rashifal Love)

आज आपके लिए कोई खास मौका हो सकता है जिसके लिए आप बाहर जा सकते हैं, मौज-मस्ती कर सकते हैं और नए लोगों से मिल सकते हैं। आप जरूर ऐसे कपड़े पहनेंगे जो आपको प्रभावित करेंगे और दूसरे लोग आपकी ओर ध्यान देंगे। किसी ऐसे व्यक्ति पर नजर रखें जो आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकता है, क्योंकि आज उस भीड़ में कोई बहुत खास व्यक्ति हो सकता है। यह व्यक्ति आपका जीवनसाथी भी हो सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन मौज-मस्ती और हंसी-मजाक का है इसलिए बाहर निकलें और इसका आनंद लें।

आज का स्वास्थ्य कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Health)

आज शराब से दूर रहें। आप मानसिक दबाव में रहेंगे, इसलिए शराब पीने के बारे में सोचें भी नहीं। किसी समूह का हिस्सा बनने और बुरी आदतों में पड़ने की कोशिश करने के बजाय, घर पर रहें और आराम करें। आज आपको अपनी आदतें सुधारने और एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल अपनाने पर ध्यान देना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Reading 17 To 23 August 2025 : इस हफ्ते लक्ष्मी नारायण योग खोलेगा इन राशियों की किस्मत, टैरो राशिफल 17-23 अगस्त
राशिफल
Weekly Tarot Reading 17 To 23 August 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Updated on:

19 Aug 2025 06:18 pm

Published on:

20 Aug 2025 04:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Kumbh Rashifal, 20 August 2025 : शाम 4:30 से 6:00 बजे का समय है खास, आज शुरू करें कोई भी नया काम, मिलेगा लाभ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.