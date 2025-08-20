Aaj Ka Kumbh Rashifal, 20 August 2025 : शाम 4:30 से 6:00 बजे का समय है खास, आज शुरू करें कोई भी नया काम, मिलेगा लाभ

Today Aquarius Horoscope, 20 August 2025 : मिथुन राशि में चंद्रमा होने से आपकी जिंदगी में कई अच्छे बदलाव आ सकते हैं। आज आपको अपनी काबिलियत और अंदर की आवाज को लेकर अच्छी बातें पता चल सकती हैं। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी समय बिता सकते हैं। अपनों से बात करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सोच भी ज्यादा साफ होगी, जिससे आप सकारात्मक ढंग से सोच पाएंगे।
आप अपनी काबिलियत के हिसाब से काम चुनें ताकि आपको सफलता मिल सके। इसके अलावा मन की शांति के लिए आप ध्यान भी कर सकते हैं। शाम 4:30 से 6:00 बजे का समय कोई भी नया काम शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही अपनी किस्मत और खुशहाली को बढ़ाने के लिए आज मैरून रंग के कपड़े पहनें।
आज आप अपने परिवार की विरासत को लेकर चिंतित हो सकते हैं। अगर आपको पैतृक संपत्ति या परिवार की कोई कलाकृतियां खरीदने का प्रस्ताव मिले तो तब तक मना कर दें जब तक आपको कीमत और उनकी अच्छी देखभाल की पूरी गारंटी न मिल जाए। इस बारे में किसी समझदार व्यक्ति की सलाह क्यों न लें?
आज किसी ऐसे पेशेवर व्यक्ति से मिलने की संभावना है जो आपको प्रेरित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा। संकेत हैं कि वह आपको पेशेवर सफलता की राह पर आगे बढ़ाने के लिए अपने अनुभव साझा करेगा। इसलिए सीखने और लाभ उठाने के इस अवसर को न चूकना आपके हित में होगा।
आज आपके लिए कोई खास मौका हो सकता है जिसके लिए आप बाहर जा सकते हैं, मौज-मस्ती कर सकते हैं और नए लोगों से मिल सकते हैं। आप जरूर ऐसे कपड़े पहनेंगे जो आपको प्रभावित करेंगे और दूसरे लोग आपकी ओर ध्यान देंगे। किसी ऐसे व्यक्ति पर नजर रखें जो आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकता है, क्योंकि आज उस भीड़ में कोई बहुत खास व्यक्ति हो सकता है। यह व्यक्ति आपका जीवनसाथी भी हो सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन मौज-मस्ती और हंसी-मजाक का है इसलिए बाहर निकलें और इसका आनंद लें।
आज शराब से दूर रहें। आप मानसिक दबाव में रहेंगे, इसलिए शराब पीने के बारे में सोचें भी नहीं। किसी समूह का हिस्सा बनने और बुरी आदतों में पड़ने की कोशिश करने के बजाय, घर पर रहें और आराम करें। आज आपको अपनी आदतें सुधारने और एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल अपनाने पर ध्यान देना चाहिए।