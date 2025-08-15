Aaj Ka Rashifal, 15 August 2025 : भाग्योदय और धन लाभ के योग, 15 अगस्त को इन राशियों की किस्मत में है बड़ा बदलाव

Today Horoscope 15 August 2025 : शुक्रवार 15 अगस्त का दिन मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से मेष वालों की आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। वृषभ राशि वालों का भाग्योदय संभव है। मिथुन राशि वालों को नौकरी में बदलाव के योग हैं। सिंह राशि के लिए कारोबार में नए सौदे लाभप्रद रहेंगे। तुला राशि की सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। वृश्चिक वालों की धन आगमन में हो रही रुकावट दूर होगी। धनु के लिए धन कमाने के नए स्रोत स्थापित होंगे। कुंभ राशि को कारोबार में विस्तार के योग हैं। पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से जानें मेष से लेकर मीन राशि का आज का भविष्यफल।
आपकी आदतों के कारण आपने अपनों से दूरियां बना ली हैं। समय रहते अपने स्वभाव और व्यवहार को बदलेंगे तो अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। नए संपर्क स्थापित होंगे।
शुभ अंक: 9, 18, 27
शुभ रंग: लाल, केसरिया
उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें।
पारिवारिक लोगों से संबंध मधुर होंगे। कार्यस्थल पर किसी से आकर्षित होंगे। भाग्योदय संभव है। जो भी काम करें, पूरे आत्मविश्वास और आनंद से करें, निश्चित सफल होंगे।
शुभ अंक: 6, 15, 24
शुभ रंग: गुलाबी, सफेद
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें।
नए व्यापार की शुरुआत अनुकूल होगी। कान संबंधित पीड़ा हो सकती है। अनावश्यक विवादों में न बोलें, नुकसान हो सकता है। नौकरी में बदलाव के योग हैं। राजनीति से जुड़े लोग मनचाही सफलता पा सकते हैं।
शुभ अंक: 5, 14, 23
शुभ रंग: हरा, हल्का नीला
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल चढ़ाएं।
आर्थिक मामले सुलझने की उम्मीद है। जिन लोगों की आपने मदद की थी, वही आपका विरोध करेंगे। रुचि अनुसार काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। सुख-सुविधा पर खर्च संभव है। मानसिक अस्थिरता रहेगी।
शुभ अंक: 2, 11, 20
शुभ रंग: क्रीम, सफेद
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
वैचारिक मतभेद दूर होंगे। किसी को अपने मन की बात बताने का मौका मिलेगा। कारोबार में नए सौदे लाभप्रद रहेंगे। रुके हुए कार्य पूरे होने में अभी समय लग सकता है। मांगलिक खर्च संभव है।
शुभ अंक: 1, 10, 19
शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और हल्दी का तिलक लगाएं।
बीती बातों को भुलाकर अपने रिश्तों की नई शुरुआत करें। आपकी उन्नति से विरोधियों को तकलीफ हो सकती है। राजनीति के चलते शत्रु आपको नुकसान पहुँचाने का हर संभव प्रयास करेंगे।
शुभ अंक: 5, 14, 23
शुभ रंग: हरा, भूरा
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं।
सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। मन में किसी बात को लेकर दुविधा है, उसी के कारण आप तनाव महसूस कर रहे हैं। उधार दिया पैसा आने में संदेह है। मित्र आपके कार्यों में सहायक होंगे। यात्रा सुखद होगी।
शुभ अंक: 6, 15, 24
शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला
उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें।
कार्यस्थल पर सहकर्मी आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे। कार्यों में हो रही देरी से चिंतित होंगे। कारोबार में नई तकनीक का प्रयोग फायदेमंद होगा। बहनों से झगड़ा हो सकता है। धन आगमन में हो रही रुकावट दूर होगी।
शुभ अंक: 9, 18, 27
शुभ रंग: लाल, गहरा मैरून
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
धार्मिक माहौल में समय व्यतीत होगा। धन कमाने के नए स्रोत स्थापित होंगे। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। पारिवारिक मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी। दोस्तों के साथ किसी ज़रूरी मसले पर चर्चा होगी।
शुभ अंक: 3, 12, 21
शुभ रंग: पीला, सुनहरा
उपाय: गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें।
रुके हुए कार्य और योजनाओं को क्रियाशील करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बीमारी के कारण तनाव पैदा होगा, पर घबराएँ नहीं। अपने इष्ट पर भरोसा रखें, सब अनुकूल होगा। जीवनसाथी का साथ मिलेगा।
शुभ अंक: 8, 17, 26
शुभ रंग: काला, गहरा नीला
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें।
नई योजनाओं में पूंजी निवेश सोच-समझकर करें। पुराने विवाद से युक्त ज़मीन-जायदाद के मसले लंबित होंगे। शत्रु परास्त होंगे। नए संपर्क आपको ख्याति दिलवा सकते हैं। कारोबार विस्तार के योग हैं।
शुभ अंक: 4, 13, 22
शुभ रंग: गहरा नीला, बैंगनी
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
नया काम शुरू करने से पहले अनुभवी और बड़ों से मार्गदर्शन और सलाह लें। पूंजी निवेश करने में सतर्क रहें। आप किसी की बातों में जल्द फंस जाते हैं, खुद को परिपक्व करें। अध्ययन के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है।
शुभ अंक: 3, 12, 21
शुभ रंग: पीला, समुद्री हरा
उपाय: शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं।