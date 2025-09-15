Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Aaj ka Rashifal 15 सितंबर 2025 : महादेव की कृपा से इन 5 राशियों को मिलेगा धन-लाभ , जानें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Rashifal 14 सितंबर 2025 : सोमवार 15 सितंबर का दिन भगवान शिव की कृपा से कई राशियों के लिए शुभ है।

भारत

Manoj Vashisth

Chandan Shyamnarayan Vyas

Sep 15, 2025

Aaj Ka Rashifal 15 September 2025
Aaj Ka Rashifal 15 September 2025

Aaj Ka Rashifal 15 September 2025 : सोमवार 15 सितंबर का दिन भगवान महादेव की कृपा से कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है। मेष वालों को परिवार में नई जिम्मेदारी मिलेगी। वृषभ को पढ़ाई व सरकारी काम में सफलता। मिथुन राशि के लिए शुभ दिन, रुके काम पूरे। कर्क के लिए नौकरी में बदलाव संभव। सिंह राशि वालों की आमदनी बढ़ेगी। कन्या वालों को रुका धन मिलेगा। तुला राशि वालों की मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मकर राशि वालों की आमदनी बढ़ेगी। कुंभ राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। पं. चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों का राशिफल।

आज का मेष राशिफल : (Today Vrishabh Rashifal)

किसी की सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करके अपने निजी रिश्तों को कमजोर न करें। परिवार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नए दोस्त बनेंगे।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Tarot Rashifal 15 September 2025 : किसे मिलेगा अनायास लाभ और किसे झेलनी होंगी चुनौतियां? टैरो राशिफल 15 सितंबर 2025
राशिफल
Aaj Ka Tarot Rashifal 15 September 2025

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

संतान के काम से तनाव बढ़ सकता है। पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी और सरकारी काम में आ रही रुकावट दूर होगी। भवन निर्माण के लिए आर्थिक मदद आसानी से मिलेगी।

आज का मिथुन राशिफल : (Today Mithun Rashifal)

आज का दिन आपके लिए शुभ है। सोचे हुए काम समय पर पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों के सहयोग से रुके हुए काम पूरे होंगे और किसी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

आज आप कोई धार्मिक काम पूरा करेंगे। कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानियां दूर होंगी। नौकरी में तबादले के योग बन रहे हैं और खर्च की अधिकता रहेगी।

आज का सिंह राशिफल : (Aaj Ka Singh Rashifal)

आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहेगा। आमदनी के साधन बढ़ेंगे। जीवनसाथी की मदद से आपके काम पूरे होंगे।

आज का कन्या राशिफल : (Aaj Ka Kanya Rashifal)

खर्च की अधिकता से आप परेशान रह सकते हैं। कार्यस्थल पर सूझ-बूझ से काम करना होगा, वरना परेशानी आ सकती है. रुका हुआ धन मिल सकता है।

आज का तुला राशिफल : (Aaj Ka Tula Rashifal)

फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापार में वृद्धि के योग हैं। पेट से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

आप अपने हुनर से लोगों को प्रभावित करेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।

आज का धनु राशिफल : (Today Dhanu Rashifal)

जीवनसाथी के स्वास्थ्य में कमी आएगी। आपको भावनात्मक फैसले लेने पड़ सकते हैं। करियर में आ रही परेशानियों से तनाव बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

आप अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजेंगे। मां के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. कोर्ट-कचहरी से जुड़े काम पूरे होंगे। आप किसी पारिवारिक आयोजन की तैयारी में लगे रहेंगे।

आज का कुंभ राशिफल : (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। सरकारी काम में रुकावट आ सकती है, लेकिन आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

अपनी गलतियों को स्वीकारें। निजी जीवन में चल रही परेशानियों का हल आपसी समझ से ही संभव है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. यात्रा के योग हैं।

पं. चंदन श्यामनारायण व्यास

ये भी पढ़ें

Weekly Horoscope (14 to 20 September 2025) : इन 3 राशियों के लिए गुडलक लेकर आ रहा है नया सप्ताह, पढ़िए मेष से कन्या तक का साप्ताहिक राशिफल
राशिफल
Weekly Horoscope

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Published on:

15 Sept 2025 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj ka Rashifal 15 सितंबर 2025 : महादेव की कृपा से इन 5 राशियों को मिलेगा धन-लाभ , जानें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.