Weekly Horoscope (14 to 20 September 2025) : इन 3 राशियों के लिए गुडलक लेकर आ रहा है नया सप्ताह, पढ़िए मेष से कन्या तक का साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope (14 to 20 September 2025) : 14 सितंबर रविवार से शुरू हो रहा नया सप्ताह सभी राशियों के लिए कई तरह की संभावनाओं और अनुभवों से भरा हुआ रहने वाला है। किसी को करियर और कारोबार में नए अवसर मिलेंगे तो किसी को आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा। सेहत और संबंधों को लेकर भी अलग-अलग संकेत नजर आ रहे हैं। जहां कुछ जातकों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा, वहीं कुछ को जल्दबाजी और लापरवाही से बचने की सलाह दी जा रही है। प्रेम और दांपत्य जीवन में कहीं मधुरता तो कहीं सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह अवसरों, चुनौतियों और सीख से भरपूर है। सही निर्णय, धैर्य और सकारात्मक सोच से आप जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। ज्योतिष डॉ. अनीष व्यास से जानिए मेष से लेकर कन्या तक का साप्ताहिक राशिफल। (Saptahik Rashifal)
आर्थिक लाभ-हानि : मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक साबित होगा। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने अथवा लापरवाही बरतने से बचना होगा अन्यथा आर्थिक हानि के साथ मान-सम्मान को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यक्षेत्र के साथ घरेलू मोर्चे पर भी कुछ बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। सुखद पहलू यह है कि संकट के इस समय में आपके साथी-संगी आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में भूमि-भवन, पैतृक संपत्ति आदि से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं।
स्वास्थ्य : इस सप्ताह आपकी सेहत भी कुछ नरम रह सकती है। पूरे सप्ताह ऋण, रोग और शत्रुओं से सावधान रहें तथा आलस्य एवं अभिमान से बचें। किसी भी कार्य को कल पर न टालें अन्यथा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है।
कारोबार : व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध बेहतर साबित होगा। इस दौरान धीमी गति से ही सही लेकिन कारोबार में लाभ और प्रगति नजर आएगी। व्यापारी वर्ग को इस सप्ताह किसी भी योजना में सोच-समझकर धन निवेश करने की आवश्यकता रहेगी। छात्र वर्ग का मन पढ़ाई से उचट सकता है।
लव लाइफ : प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और उसके बेवजह प्रदर्शन से बचें।
उपाय : विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह राहत भरा रहने वाला है। करियर और कारोबार में आ रही परेशानियों में भी आप कमी महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अपने उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। मिले हुए टारगेट को आप समय से पहले पूरा करने में कामयाब होंगे।
कारोबार : इस सप्ताह आपको कारोबार में खासा लाभ होगा। व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा अत्यंत ही शुभ, सुखद और लाभप्रद साबित होगी। इस सप्ताह सिंगल लोगों की लाइफ में मनचाहे व्यक्ति की इंट्री हो सकती है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप लंबे समय से भूमि या भवन आदि खरीदने की सोच रहे थे तो आपकी यह मनोकामना इस दौरान पूरी हो सकती है।
आर्थिक लाभ-हानि : सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक कहीं से धन लाभ होने की संभावना बनेगी। पूर्व में किये गये निवेश से लाभ संभव है। इस सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा तो वहीं नौकरीपेशा महिलाओं को कार्य में अनुकूलता बनी रहेगी।
लव लाइफ : प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। यदि किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपके रिश्तों में खटास आ गई थी तो इस सप्ताह किसी शुभचिंतक की मदद से सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।
उपाय: शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करें।
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा आपाधापी भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपको छोटे कार्यों को करने के लिए भी अधिक मेहनत और प्रयास करना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी एवं उम्मीद के मुकाबले कम फलदायी साबित होगी, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। । यह समय कारोबार की दृष्टि से शुभता लिए रहने वाला है।
आर्थिक लाभ-हानि : इस दौरान आपको परिश्रम का पूरा फल मिलेगा और आप मनचाहा लाभ भी प्राप्त करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं अथवा आपको किसी पुराने रोग के उभरने पर शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। यदि घर-परिवार में किसी व्यक्ति के साथ मतभेद या मनमुटाव चल रहा है तो इसे विवाद की बजाय संवाद से दूर करने का प्रयास करें। यदि आप परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
लव लाइफ : प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। कठिन समय में आपका पार्टनर आपके साथ पूरी तरह से खड़ा नजर आएगा। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे अरसे बाद मुलाकात होगी।
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
करियर : कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा। इस सप्ताह आप अपने कार्यों को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज रह सकते हैं। कार्यों में मनचाही सफलता या प्रगति न मिल पाने के कारण आपके भीतर निराशा के भाव जग सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से खूब सावधान रहने की आवश्कता रहेगी। इस दौरान अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले उसका खुलासा न करें अन्यथा आपके विरोधी में उसमें अड़ंगे डाल सकते हैं। इस सप्ताह आपकी स्वजनों और शुभचिंतकों के साथ किसी बात को लेकर दुराव पैदा हो सकता है। इष्टमित्रों के साथ किसी बात को लेकर पैदा हुई गलतफहमी आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकता है।
सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान अपने सामान और खानपान का विशेष ख्याल रखें अन्यथा आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इस दौरान सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों से उलझने से बचें और किसी भी विवाद को संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करें।
लव लाइफ : प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो उसका बेवजह का प्रदर्शन न करें अन्यथा सामाजिक बदनामी झेलनी पड़ सकती है और यदि आप अभी तक सिंगल हैं और किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो आपको उचित समय का इंतजार करना उचित रहेगा। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें।
उपाय: शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।
करियर : सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपके साथ सुख और सौभाग्य हमेशा कायम रहेगा। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और उसे पूरा करने में आपको इष्टमित्रों और स्वजनों की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति अथवा किसी कार्य विशेष के बगैर किसी अड़चन के पूरे होने के साथ होगी। नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने आला अधिकारियों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल-जोल बढ़ेगा। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपको लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा।
कारोबार : यह सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको कारोबार में खासा लाभ होगा। बाजार में अटका हुआ धन भी अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ और लाभप्रद साबित होंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष उन्नति एवं प्रगति से जुड़ा समाचार प्राप्त होगा। छात्रों को परीक्षा-प्रतियोगिता में आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। विवाह योग्य युवक-युवतियां को मनचाहा साथी मिल सकता है।
लव लाइफ : यह सप्ताह प्रेम-प्रसंग एवं दांपत्य जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। आपको अपने पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
करियर-कारोबार : कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा शुभ एवं आपके मनोरथ को पूरा करने वाली साबित होगी। हालांकि इस दौरान आपको सेहत संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या और खानपान विशेष ख्याल रखें। कन्या राशि के जातकों इस सप्ताह कोई भी निर्णय आवेश में आकर या फिर भावनाओं में बहकर लेने से बचना चाहिए अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है।
आर्थिक लाभ-हानि : सप्ताह के मध्य में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अचानक कुछ बड़े खर्च आ जाने के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। उधार मांगने तक की नौबत आ सकती है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और किसी पद की प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहा परिणाम पाने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करना होगा।
लव लाइफ : यदि आपकी लव लाइफ अथवा दांपत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव चल रहा है तो उसे दूर करने में कोई महिला मित्र काफी मददगार साबित हो सकती है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए यदि आप खुद ही पहल करते हुए संवाद का सहारा लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।