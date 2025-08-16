Aaj Ka Rashifal, 16 August 2025 : जन्माष्टमी का शुभ संयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और तरक्की

Today Horoscope 16 August 2025 : आज 16 अगस्त 2025 को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और भगवन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। आज वृद्धि योग और ध्रुव योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। आज मेष वालों की सामाजिक कीर्ति में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों को लाभ प्राप्ति में रुकावटें आ सकती हैं। सिंह राशि के लिए व्यापार लाभदायक रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए रोजगार में आय के स्थायी स्रोत प्राप्त होने के योग हैं। तुला को रुका पैसा मिलेगा। वृश्चिक के लिए व्यापार लाभप्रद रहेगा। धनु, मकर, कुम्भ राशि वालों को भी धन-लाभ के साथ रोजगार में तरक्की के योग हैं। पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से जानें मेष से लेकर मीन राशि का आज का भविष्यफल।