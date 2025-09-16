Patrika LogoSwitch to English

Aaj ka Rashifal 16 सितंबर 2025 : मेष से मीन तक जानें आज का भाग्यफल, किसे मिलेगा धन और किसे सफलता

Aaj ka Rashifal 16 सितंबर 2025 : आज का दिन कई राशियों के लिए शुभ और बदलाव भरा रहेगा। मेष को कामकाज में व्यस्तता, वृषभ को आर्थिक सुधार, सिंह को सफलता और कुंभ को व्यापार विस्तार के योग हैं। कुछ राशियों को यात्रा व धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

Manoj Vashisth

Chandan Shyamnarayan Vyas

Sep 16, 2025

Aaj Ka Rashifal 16 September 2025 : आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और बदलाव लेकर आया है। मेष राशि के लिए कामकाज में व्यस्तता और अधिकारियों से तालमेल की जरूरत होगी तो कहीं वृषभ की आर्थिक स्थिति में सुधार और करियर की परेशानियों से राहत मिलेगी। सिंह राशि के विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। मिथुन को परिवार और सामाजिक जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए धैर्य और सतर्कता से काम लें। कुंभ को व्यापार विस्तार के योग है । कुछ राशियों को यात्रा और धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का अवसर मिलेगा तो कुछ को आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर, आज का दिन मेहनत और संयम से सफलता पाने का संदेश दे रहा है। पं. चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों का राशिफल।

आज का मेष राशिफल : (Today Vrishabh Rashifal)

कार्य में व्यस्तता रहेगी। अधिकारियों से तालमेल बनाकर कार्य करें। सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी। व्यापार में बदलाव आ सकता है।

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में आ रही परेशानी दूर होगी। आर्थिक निवेश से पहले अच्छी तरह विचार-विमर्श कर लें। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।

आज का मिथुन राशिफल : (Today Mithun Rashifal)

पारिवारिक मामलों में विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षमता के अनुसार कार्य न होने से परेशान रहेंगे। न्यायिक पक्ष मजबूत रहेगा।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

निजी जीवन में चल रहे विवाद शांत होंगे। सामाजिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी। अत्यधिक विश्वास के कारण नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें।

आज का सिंह राशिफल : (Aaj Ka Singh Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। व्यापार-व्यवसाय में साझेदारी से लाभ होगा। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे।

आज का कन्या राशिफल : (Aaj Ka Kanya Rashifal)

अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग सफलता पाने के लिए करें। परिवार में चल रहे विवाद बड़ा रूप ले सकते हैं। आर्थिक संकट दूर होगा।

आज का तुला राशिफल : (Aaj Ka Tula Rashifal)

भविष्य को लेकर योजनाएं बनेंगी। कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता अर्जित करेंगे। कार्यशैली में सुधार होगा। मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

करियर में नया मुकाम हासिल करेंगे। व्यावसायिक उन्नति होगी। जीवनसाथी का सहयोग आगे बढ़ने में सहायक होगा। मनपसंद भोजन की प्राप्ति संभव है।

आज का धनु राशिफल : (Today Dhanu Rashifal)

सकारात्मक सोच रखें, शांत रहें और अपना कार्य ईमानदारी से करें। विशिष्ट व्यक्तियों से आपकी मुलाकात संभव है। नए व्यापार की शुरुआत सोच-समझकर करें।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

पारिवारिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में स्थितियां सामान्य होंगी। आर्थिक संकट दूर होगा।

आज का कुंभ राशिफल : (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

व्यापार विस्तार के लिए कर्ज की व्यवस्था होगी। भाइयों के सहयोग से कार्य पूरे होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। सामाजिक क्षेत्र में नए दायित्व मिल सकते हैं।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

व्यापारिक यात्रा के योग बन रहे हैं। धार्मिक आयोजनों में शामिल होंगे। संतान के विवाह में हो रहे विलंब के कारण चिंता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

पं चंदन श्यामनारायण व्यास

Published on:

16 Sept 2025 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj ka Rashifal 16 सितंबर 2025 : मेष से मीन तक जानें आज का भाग्यफल, किसे मिलेगा धन और किसे सफलता

