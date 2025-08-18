Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal, 18 August 2025 : 18 अगस्त को बन रहा है ‘अमृतसिद्धि’ और ‘सर्वार्थसिद्धि’ का महासंयोग, मेष, सिंह और धनु राशि वालों को मिलेगा बड़ा तोहफा

आज का राशिफल 18 अगस्त 2025 : 18 अगस्त 2025 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है क्योंकि इस दिन दो अत्यंत शुभ योगों, अमृतसिद्धि और सर्वार्थसिद्धि का महासंयोग बन रहा है। इस शुभ घड़ी में ग्रहों की चाल सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालेगी। आइए जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि तक का संपूर्ण राशिफल।

भारत

Aug 18, 2025

Today Horoscope 18 August 2025 : 18 अगस्त को अमृतसिद्धि और सर्वार्थसिद्धि जैसे दो शुभ योगों का महासंयोग बन रहा है। मेष और धनु के लिए वाहन सुख के योग बन रहे हैं। कर्क का संतान की उन्नति से मन प्रसन्न होगा। सिंह राशि को व्यवसाय में नए प्रस्ताव से लाभ होगा, पदोन्नति मिल सकती है। कन्या को धन संचय पर ध्यान रहेगा, कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। तुला को नौकरी मिलने के योग हैं। वृश्चिक को धन निवेश से लाभ होगा। मकर वालों ने मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल।

आज का मेष राशिफल : (Aries Horoscope Today)

व्यवसाय में मंदी का दौर चल रहा है। आज धैर्य से काम लेने की जरुरत है। निर्णय लेने में जल्दबाजी करना भारी पड़ सकता है । संतान के विवाह के लिए चिंतित रहेंगे ।आजीविका के लिए यात्रा होगी। वाहन सुख के योग बन रहे हैं।

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। जो मिला उसमे संतुष्ठ रहें । समाज में आप के कार्यो की प्रशंशा होगी। विरोधी परास्त होंगे। अध्यन में रूचि कम रहेगी।

आज का मिथुन राशिफल : (Gemini Horoscope Today)

दिन की शुरुआत में आलस रहेगा। जीवनसाथी और परिवार दोनों में से किस का साथ दें आज असमंजस में रहेगे। अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखे परिणाम अनुकूल होंगे।आज संतो का दर्शन होगा।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

सोचे कार्य समय पर होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। संतान की उन्नती से मन प्रफुलित होगा। मकान दूकान बदलने के योग बन रहे हैं । आध्यत्म में मन लगेगा।विवाह में आ रही अड़चन दूर हो सकती है।

आज का सिंह राशिफल : (Leo Horoscope Today)

व्यवसाय में नए प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में धन खर्च होगा। माता पिता से साथ समय व्यतीत होगा। परिजनों का सहयोग मिलेगा। प्रशासन से जुड़े लोग पदोंन्नती पा सकते है।

आज का कन्या राशिफल : (Virgo Horoscope Today)

कार्य को टालने से नुकसान है। समय रहते कोट कचहरी के कार्य कर लें। धन एकत्रित करने में लगे रहेंगे। अचंबित करने वाली खबर आज मिल सकती है।

आज का तुला राशिफल : (Libra Horoscope Today)

आप जिस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं आज वो मिल सकता है। राजकार्य में बाधा आ सकती हे। भाग्य उदय का समय है। समय पर अवसरों का लाभ लें ।नोकरी मिल सकती है।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

राजनैतिक संबंधो में मजबूती आएगी। धन निवेश से लाभ होगा। व्यापार विस्तार में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन जरूर लेने की कोसिस करें ।आजीविका के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। पारिवारिक समारोह में शामिल होंगे।

आज का धनु राशिफल : (Sagittarius Horoscope Today)

साझेदारी से लाभ होगा। नया वाहन क्रय करने का मन है । कार्य स्थल पर प्रशासनिक परेशानी आ सकती है। दूध के व्यापार से जुड़े व्यवसायियों के लिए समय बेहतर स्थिति का निर्माण करेगा।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लालच करने से नुकसान होगा। सहकर्मियों से तालमेल नहीं बनेगा । इंटरव्यू में सफलता के बावजूद नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हो सकती है।

आज का कुंभ राशिफल : (Aquarius Horoscope Today)

आप के जिद्दी व्यवहार से अधिकारी नाराज होंगे। कार्य में अवरोध आ सकते हैं । वैवाहिक निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। दिल की सुने या दिमाग की इसी उलझन में घिरे रहेंगे।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

आप जो बोलते हैं उस बात से मुकर जाते है। समय पर काम करने की आदद डालें। कल कभी नहीं आता आज का काम आज ही करें । आर्थिक लाभ होगा।ज्यादा धन की लालसा अच्छी बात नहीं होती है। थोडा समय धार्मिक कार्यों में भी लगाएं।

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

17 Aug 2025 04:33 pm

18 Aug 2025 05:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal, 18 August 2025 : 18 अगस्त को बन रहा है ‘अमृतसिद्धि’ और ‘सर्वार्थसिद्धि’ का महासंयोग, मेष, सिंह और धनु राशि वालों को मिलेगा बड़ा तोहफा

