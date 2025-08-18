Aaj Ka Rashifal, 18 August 2025 : 18 अगस्त को बन रहा है ‘अमृतसिद्धि’ और ‘सर्वार्थसिद्धि’ का महासंयोग, मेष, सिंह और धनु राशि वालों को मिलेगा बड़ा तोहफा

Today Horoscope 18 August 2025 : 18 अगस्त को अमृतसिद्धि और सर्वार्थसिद्धि जैसे दो शुभ योगों का महासंयोग बन रहा है। मेष और धनु के लिए वाहन सुख के योग बन रहे हैं। कर्क का संतान की उन्नति से मन प्रसन्न होगा। सिंह राशि को व्यवसाय में नए प्रस्ताव से लाभ होगा, पदोन्नति मिल सकती है। कन्या को धन संचय पर ध्यान रहेगा, कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। तुला को नौकरी मिलने के योग हैं। वृश्चिक को धन निवेश से लाभ होगा। मकर वालों ने मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल।