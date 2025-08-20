Aaj Ka Rashifal, 20 August 2025 :  बुध प्रदोष पर बन रहा है धन-लाभ का महासंयोग, इन 5 राशियों की चमक उठेगी किस्मत

Today Horoscope 20 August 2025 : : आज गणेश जी की कृपा से बुध प्रदोष का शुभ संयोग से मेष को धनलाभ होगा। वृषभ राशि वालों को तेल और तिलहन में निवेश से लाभ होगा। मिथुन राशि वालों को रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। सिंह राशि के लिए रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए लाभ होगा के योग बन रहे हैं। तुला राशि के लिए निवेश और नौकरी मनोनुकूल रहेंगे। वृश्चिक वाले संतान के विवाह मामलों में जल्दबाजी न करें। धनु राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। कुंभ राशि वाले नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें। आइए जानते हैं पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल।
व्यापार में परिश्रम अधिक और लाभ कम होगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे जो आपके बने-बनाए कार्य बिगाड़ सकते हैं। सूझ-बूझ से धनलाभ होगा। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। निवेश और नौकरी लाभदायक रहेंगे। प्रेम प्रसंग सफल होंगे।
पारिवारिक कार्यों में भागदौड़ रहेगी। सफलता से आत्म-सम्मान बढ़ेगा। तेल और तिलहन में निवेश से लाभ होगा। संतान के कारण चिंता तथा तनाव रहेंगे। कार्यस्थल पर प्रसन्नता रहेगी। किसी से भी कड़वे वचन न बोलें।
आप जो सोचते हैं वह करते नहीं। पहले अपने आप को व्यवस्थित करें। छोटी मानसिकता से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। पुराने आर्थिक मामले सुलझ सकते हैं।
अपनी चिंता के कारण आप दूसरों पर अपना क्रोध क्यों निकालते हैं? शांत रहें। व्यय वृद्धि से तनाव रहेगा। अकारण झंझटों से दूर रहें। चोट व दुर्घटना से हानि संभव है। अध्ययन में अवरोध आ सकता है।
दिन अनुभव पूर्ण रहेगा। जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव है। बकाया वसूली होगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। फालतू खर्च होगा, विवाद न करें। नए मित्र बनेंगे। पुराने विवाद दोबारा सामने आ सकते हैं।
अपनी संगत बदलें, आपका संसार बदल जाएगा। अपने आप को सही साबित करने में बड़ी मेहनत करनी होगी। थकान और अस्वस्थता रहेगी। व्यावसायिक नई योजना लागू होगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। लाभ होगा।
दिन की शुरुआत में रुक-रुक कर कार्य होंगे। माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा, निवेश और नौकरी मनोनुकूल रहेंगे। नेत्र पीड़ा संभव है। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी।
संतान के विवाह मामलों में जल्दबाजी न करें, गलत निर्णय जीवन बदल सकता है। जोखिम भरे कार्य टालें। वाहन, मशीनरी व आग के प्रयोग में सावधानी रखें। किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी।
जीवन साथी के साथ विवाद संभव है। गृहस्थी के मामले आपसी सहमति से हल होंगे। मांगलिक कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। राजनीतिक मामलों में आपका विरोध होगा। विवाद न करें।
संतान की ज़रूरत पूरी करना अच्छी बात है पर उनकी ज़िद जायज़ हो। आपकी निर्णय शक्ति बहुत कमज़ोर है, इसीलिए आप पिछड़ रहे हैं। अस्वस्थता रह सकती है। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे।
दूसरों की मजबूरी को समझें और सहयोग करें। क्रोध की अधिकता से आप अशांत रहेंगे। पिता से मतभेद समाप्त होंगे। नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें। परिवार में आ रहे समारोह की तैयारी में लगे रहेंगे।
कोई चौंकाने वाले समाचार मिल सकते हैं। मनचाही नौकरी के लिए प्रयास अधिक करना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरों से अपेक्षा न करें। पहनावे में गुलाबी रंग का प्रयोग ज़्यादा करें, काम बनेंगे।