Aaj Ka Rashifal, 20 August 2025 :  बुध प्रदोष पर बन रहा है धन-लाभ का महासंयोग, इन 5 राशियों की चमक उठेगी किस्मत

Today Horoscope 20 August 2025 : : आज गणेश जी की कृपा से बुध प्रदोष का शुभ संयोग से मेष को धनलाभ होगा। वृषभ राशि वालों को तेल और तिलहन में निवेश से लाभ होगा। मिथुन राशि वालों को रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। सिंह राशि के लिए रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए लाभ होगा के योग बन रहे हैं। तुला राशि के लिए निवेश और नौकरी मनोनुकूल रहेंगे। वृश्चिक वाले संतान के विवाह मामलों में जल्दबाजी न करें। धनु राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। कुंभ राशि वाले नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें। आइए जानते हैं पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल।