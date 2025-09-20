Aaj Ka Rashifal 20 September 2025 : सिंह में चन्द्रमा का गोचर, इन 6 राशियों के लिए खास हो सकता है शनिवार, आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 20 September 2025 : शनिवार 20 सितंबर 2025 चन्द्रमा आज सिंह में संचार करेंगे। चन्द्रमा से सिंह राशि के प्रभाव का असर से मेष वालों के कार्य समय पर पूरे होंगे, व्यवसाय विस्तार व नए काम की रूपरेखा बनेगी। मिथुन के लिए मकान-दुकान परिवर्तन संभव। कर्क को व्यापार में लाभ मिलने के योग हैं। कन्या को संतान व शिक्षा में सफलता। तुला वालों का मान-सम्मान बढ़ेगा। धनु राशि को धन लाभ, निवेश से फायदा, व्यवसाय में बदलाव। मकर राशि वालों के विवाह के शुभ संकेत। मीन – कार्य सफलता, उत्साह, आलस्य व मित्रों से मतभेद। पं. चंदन श्यामनारायण व्यास के अनुसार, जानें कि सितारे आपके करियर, स्वास्थ्य, और रिश्तों के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं ।