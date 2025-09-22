Aaj Ka Rashifal 22 September 2025 : नवरात्रि के पहले दिन किस राशि पर बरसेगी मां शैलपुत्री की कृपा?

Aaj Ka Rashifal 22 September 2025 : 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज मेष राशि के लोग पारिवारिक आयोजनों में व्यस्त रहेंगे, वृषभ को व्यवसाय में प्रगति मिलेगी। मिथुन राजनीति और रिश्तों में संतुलन साधेंगे। कर्क को नेतृत्व और स्वास्थ्य लाभ होगा, सिंह को मित्र सहयोग मिलेगा। कन्या का खर्च बढ़ेगा पर स्थिति सुधरेगी। तुला को नए व्यवसाय और संपत्ति लाभ होंगे। वृश्चिक जीवनशैली में बदलाव से प्रसन्न रहेंगे। धनु नए कार्य आरंभ कर सकते हैं, मकर को रुका धन मिलेगा। कुंभ को मान-सम्मान व नौकरी का अवसर मिलेगा। मीन जातक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं पं. चंदन श्यामनारायण व्यास से आपकी राशि के लिए क्या खास है।