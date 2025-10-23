Aaj Ka Rashifal 23 October 2025 : दैनिक राशिफल: करियर, प्रेम, स्वास्थ्य… पंडित जी से जानें अपनी राशि के लकी कलर और अंक

Aaj Ka Rashifal, 23 October 2025 : आज का दिन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के लिए कई संकेत लेकर आया है। मेष राशि के जातकों को जहां सामान्य से अधिक ऊर्जा महसूस होगी और उनका प्रभाव बढ़ेगा, वहीं वृषभ राशि वालों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, हालांकि परिणामों में थोड़ी देर हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए नए संकल्प लेने और आर्थिक मोर्चों पर नई सफलता मिलने के संकेत हैं। वहीं, तुला राशि के जातकों को भावनात्मक संबंधों में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से आज सभी 12 राशियों के लिए सितारे क्या कह रहे हैं और आपके लिए लकी कलर तथा लकी अंक क्या है।