Aaj Ka Rashifal, 26 September 2025: जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का प्यार, करियर, धन और स्वास्थ्य का हाल

Aaj Ka Rashifal 26 September 2025 : आज के राशिफल शुक्रवार 26 सितंबर का संकेत है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशियों को आकस्मिक धन-लाभ, व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। पं चंदन श्याम नारायण से आज का राशिफल में जानें भविष्य (Daily Horoscope On Wednesday)

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

समय की उपयोगिता को समझें। समय रहते विवादों को शांत करें। आपसी सुलह से ही विवाद शांत होंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

लंबे समय से आ रही बाधा दूर होगी। अपनी कीमती वस्तु संभालकर रखें। मेहमानों का आगमन सुखद रहेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

मित्रों से मनमुटाव की स्थिति निर्मित होगी। मकान और दुकान के अधूरे कार्य पूरे होंगे। व्यापार-व्यवसाय में नई तकनीकी का लाभ मिलेगा।

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

दोस्तों के साथ मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनेगी। परिजनों के साथ से रुके कार्य पूरे होंगे। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

लंबे समय से चली आ रही परेशानी मित्रों के सहयोग से दूर होगी। नए वाहन की प्राप्ति संभव है। धार्मिक आस्था प्रबल होगी। बहनों का सहयोग मिलेगा।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

समय की सुखद धारा का आभास होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पिता के सहयोग से रुके कार्य पूरे होंगे। बैंक से संबंधित कार्य सहज होंगे।

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आमदनी के नए साधन स्थापित होंगे। परिजनों के साथ समय व्यतीत होगा। कारोबार में नए अनुबंध होंगे जो भविष्य में लाभकारी होंगे।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

कार्य की अधिकता से थकान महसूस होगी। घरेलू कार्यों में व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। आजीविका के साधन स्थापित होंगे।

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

व्यापार विस्तार के योग बन रहे हैं। राजकीय कार्य सफल रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। वैवाहिक चर्चाएं सफल रहेंगी।

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

निजी जीवन में चल रहे उतार-चढ़ाव से परेशान रहेंगे। फिजूलखर्च की अधिकता रहेगी। मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

समय की अनुकूलता का आभास होगा। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। संतान के व्यवहार से खुश होंगे।

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

समय पर कार्य पूरे होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पुराने विवाद उभर सकते हैं, सतर्क रहें। विरोधी षड्यंत्र कर सकते हैं। यात्रा निरस्त होगी।

ज्योतिष: चंदन श्यामनारायण व्यास

