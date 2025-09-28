Rashifal : आर्थिक मजबूती, नौकरी-व्यापार में मिल सकता है लाभ, जाने मेष से मीन तक आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 September 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal 28 September 2025 : ग्रह-नक्षत्रों की चाल बता रही है कि आज का दिन हर राशि के लिए चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आया है। जहां एक ओर कुछ राशियों को आर्थिक मजबूती और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कुछ जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने और आलस्य से बचने की आवश्यकता होगी। देखिए, 28 सितंबर का यह विशेष राशिफल पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से । (Aaj Ka Rashifal)
बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं। आर्थिक निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। यात्रा के योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा।
शुभ अंक: 9, 18, 27
शुभ रंग: लाल, केसरिया
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यापार में मनचाहा लाभ नहीं मिलने से हताश रहेंगे। जीवनसाथी का साथ मिलेगा और कार्य पूरे होंगे।
शुभ अंक: 6, 15, 24
शुभ रंग: गुलाबी, सफेद
उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें।
आमदनी के नए साधन स्थापित होंगे। कर्मचारियों के व्यवहार से नाखुश रहेंगे। लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा।
शुभ अंक: 5, 14, 23
शुभ रंग: हरा, हल्का नीला
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें।
अपनी दिनचर्या में बदलाव होगा। घरेलू खर्च बढ़ेंगे। धार्मिक आस्था बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। न्याय पक्ष उत्तम रहेगा।
शुभ अंक: 2, 11, 20
शुभ रंग: क्रीम, सफेद
उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें।
दिन की शुरुआत में कार्य रुक-रुक कर पूरे होंगे। आलस्य की अधिकता रहेगी। वाहन, मशीनरी पर खर्च होगा। वैवाहिक चर्चा सफल होगी।
शुभ अंक: 1, 10, 19
शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
दोस्तों की मदद करनी होगी। आर्थिक मदद मिलने से रुके कार्य पूरे होंगे। धार्मिक स्थानों पर भ्रमण होगा।
शुभ अंक: 5, 14, 23
शुभ रंग: हरा, भूरा
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
पारिवारिक माहौल अनुकूल न रहने से स्वभाव में उग्रता रहेगी। जीवनसाथी से संबंध मजबूत होंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी।
शुभ अंक: 6, 15, 24
शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल चढ़ाएं।
काम-काज की अधिकता रहेगी। परिजनों से सहयोग मिलेगा। पिता के व्यवसाय में मन लगेगा। उधार दिया पैसा मिलने से कार्य पूरे होंगे।
शुभ अंक: 9, 18, 27
शुभ रंग: लाल, गहरा मैरून
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं।
आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। धार्मिक आयोजनों में सहभागिता करेंगे। राजकीय कार्य सफल रहेंगे।
शुभ अंक: 3, 12, 21
शुभ रंग: पीला, सुनहरा
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और हल्दी का तिलक लगाएं।
आलस्य की अधिकता रहेगी। निजी जीवन में चल रहे विवाद यथावत रहेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। पेट से संबंधित रोग से पीड़ित रहेंगे।
शुभ अंक: 8, 17, 26
शुभ रंग: काला, गहरा नीला
उपाय: शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं।
स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम प्रसंग में सफल रहेंगे। परिजनों से सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्रा होगी। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा।
शुभ अंक: 4, 13, 22
शुभ रंग: गहरा नीला, बैंगनी
उपाय: गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें।
कार्यस्थल पर सहकर्मियों से सहयोग न मिलने से कार्य अधूरे रहेंगे। वाहन, मशीनरी का प्रयोग सावधानी से करें। कोर्ट-कचहरी के मामलों में स्थितियाँ सामान्य होंगी।
शुभ अंक: 3, 12, 21
शुभ रंग: पीला, समुद्री हरा
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें।
